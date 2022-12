I Jets aggiungono una quarta sconfitta consecutiva per i Jaguars e fanno saltare Wilson

New York (AFP) – I New York Jets hanno subito la loro quarta sconfitta consecutiva nella NFL giovedì con una caduta per 19-3 in casa contro i Jacksonville Jaguars in una partita che ha finito per far sedere il giovane quarterback Zack Wilson.

Con vento forte e umidità, i Jaguars hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva e hanno mantenuto vive le speranze di qualificarsi per i playoff. Guidato dalla stella Trevor Lawrence, Jacksonville migliora il suo record a 7 vittorie e 8 sconfitte e continua a inseguire i Tennessee Titans (7-7), i leader della Southern Division della Conferenza americana. Per quanto riguarda i Jets, invece, la sconfitta li pone all’ultimo posto della American League East (7-8) e rende loro difficile l’ingresso nella postseason. I fan locali hanno sfogato la loro frustrazione contro Wilson, il “quarterback” che hanno selezionato secondo nel draft del 2021, dietro solo allo stesso Trevor Lawrence. Wilson, 23 anni, è stato sostituito da Chris Streveler alla fine del terzo quarto dopo aver completato 9 passaggi su 18 per 92 yard, nessun touchdown e 1 intercetto. Il quarterback è partito per la seconda partita consecutiva a causa di un infortunio a Mike White, che gli aveva già preso il posto di titolare. Mancando di fiducia nel suo gioco, Wilson è stato fischiato durante la partita dai suoi fan al MetLife Stadium. L’allenatore dei Jets Robert Salih ha ammesso di non sapere perché Wilson non abbia risposto positivamente in campo. “Non ho questa risposta”, ha detto l’allenatore, “ci sono molte cose di cui dobbiamo parlare”. “Abbiamo giocato quattro squadre di caccia di fila e ne abbiamo combattute tre. Sono davvero deluso da quella prestazione”. READ Canada GP F1 2022: Rosberg: 'Fernando Alonso non porta via nessuno' Da parte sua, Trevor Lawrence ha trascorso una notte confortevole completando 20 dei 31 passaggi per 229 yard, non commettendo intercettazioni e segnando un touchdown in carriera. Quel touchdown, da un metro, ha portato i Jaguars avanti 10–3, che poi hanno avuto bisogno di tre field goal di Riley Patterson per chiudere la vittoria. – Risultati della settimana 16 della stagione NFL: – Giovedì: Aereo – Jaguar 3-19 – Sabato: Portare le bollette santi marroni Titani – Texas Capi Seahawks Vichinghi – giganti Patrioti – bengalesi pantere nere Corvi di falco 49ers – leader Cowboy – aquile I predatori degli Steelers – Domenica: imballatori di delfini Rams Broncos Cardinali – pirati – Lunedi: Caricabatterie Colts © 2022 AFP

