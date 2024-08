I latini stanno lottando per un posto nel GCC

In Campionato Mondiale Pokémon 2024 Ci sono un totale di 1.935 giocatori che partecipano al GCC, noto anche come gioco di carte collezionabili. Si può dire molto che l’esperienza di gioco dipende molto dagli investimenti, ma la verità è che c’è anche un po’ di fortuna e un fattore strategico.

Tutti coloro che sono riusciti a qualificarsi per i Campionati Mondiali Pokémon del GCC lo hanno fatto in tempi diversi: 6 mesi, una settimana o addirittura un anno. Senza contare che hanno un visto per viaggiare o soldi per pagare la partecipazione, tutti quelli che arrivano è perché hanno realizzato qualcosa che pochi altri hanno fatto.

Il fatto è che quando inizia la competizione si verifica una sorta di adattamento alla realtà. Ci sono giocatori che sono molto furbi – non proprio imbrogliano – ma si muovono all’interno della linea grigia delle regole o prendono l’opinione degli arbitri nella direzione opposta o senza il contesto di ciò che sta accadendo.

C’è anche chi farebbe meglio ad arrendersi dopo 3 sconfitte, perché sarà difficile uscire con un minimo di 6 vittorie e 2 sconfitte per qualificarsi. È una situazione molto dura, ma è così che funzionano effettivamente le cose. Tra i giocatori che ho incontrato, molti di loro avevano giocato con Lugia e stavano progredendo in un modo o nell’altro. Anche durante le partite ho visto alcuni giocatori usare ancora Mew… e non fa più parte del meta del GCC Pokémon.

I giocatori dei Master del GCC Pokémon sono ancora vivi per i Campionati Mondiali Pokémon 2024

Dall’America Latina si distinguono diversi giocatori del GCC Pokémon ancora vivi ai Campionati Mondiali Pokémon 2024.

Fernando Cifuentes dal Cile, che ha segnato 8-0

Diego Casiraga dell’Argentina che va 7 – 1

Pedro Bertossi arriva dal Brasile con un record di 7-1

Il messicano Eder Jaramillo è entrato al secondo turno con il punteggio di 7-1

René Villagrana è vivo 6-2

È importante notare che per sopravvivere nella competizione è necessario subire il minor numero di sconfitte. Con 6 sei già dall’altra parte. Il punto importante qui è che il livello di gioco aumentava ad ogni turno perché il formato svizzero ti incoraggiava a giocare con giocatori che avevano lo stesso record e non con qualcuno che aveva due o tre sconfitte.

Vedremo come si comporteranno i rappresentanti del Messico e del resto dell'America Latina. Le speranze sono riposte in alcuni giocatori e vedremo cosa succede nel resto del Campionato Mondiale Pokemon 2024.