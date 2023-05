I lavoratori celebrano la loro giornata in Brasile come una vittoria per la democrazia

“La classe operaia ha resistito, ha lottato, e ora può respirare, ha speranza, perché il 1° maggio festeggerà il suo più grande successo degli ultimi anni: (Luis Inácio) Lula (da Silva), governatore democratico, in la presidenza della Repubblica. Repubblica”, ha confermato il presidente della Confederazione unita dei lavoratori (Cut), Sergio Nobre.

Ha convocato le basi, i militanti e l’intera popolazione per partecipare all’evento che sarà l’evento principale nella valle di Anhangabaú, a San Paolo, con Lula eventualmente presente.

Secondo Knober, “abbiamo sconfitto coloro che hanno cercato di sconfiggerci (riferendosi all’ex presidente Jair Bolsonaro), che hanno cercato di distruggere le persone con la democrazia. Ha detto che la classe operaia è tornata ad essere ascoltata e rispettata, torna ad essere protagonista e partecipare alle decisioni per la direzione del Paese”.

Ha accennato al suo messaggio del 26 aprile 2022 e al significato della data, quando ha dichiarato che “il 1° maggio dovrebbe essere una pietra miliare nella lotta per Bolsonaro Ott” e ha proseguito.

Nobre affermò in quell’occasione che “Con quel presidente la classe operaia non aveva futuro, perché non ci sarebbero stati posti di lavoro dignitosi e una crescita sostenibile con uguaglianza e giustizia sociale”.

Ha osservato che andare alle urne per sconfiggere a ottobre l’ex esercito e “tutto ciò che esso rappresenta, è stata la priorità della lotta tra lavoratori e lavoratori”.

Abbiamo vinto”, ha spiegato il leader del CUT, “ma ci rendiamo conto che davanti a noi c’è molta lotta, molte sfide per riconquistare i diritti perduti e ricostruire il Paese dalla devastazione iniziata con il colpo di stato del 2016”, riferendosi alla decisione giudiziaria parlamentare rivolta che ha destituito Dilma Rousseff dal potere.

Quest’anno, Sergio Nobre ha sottolineato che il motto è “occupazione, reddito, diritti e democrazia”. È stata data priorità anche a 15 direttive, che vanno dall’aumento del salario minimo, all’abbassamento dei tassi di interesse e al rafforzamento della contrattazione collettiva, all’organizzazione del lavoro attraverso le domande e un pensionamento dignitoso.

Durante una dichiarazione alla radio e alla televisione, ieri sera Lula ha detto a proposito della storia, fortunatamente, che il brutto periodo con la precedente amministrazione è nel passato, e il Brasile ancora una volta ha riconosciuto il ruolo fondamentale dei lavoratori nella costruzione del futuro.

Ha notato che “dal primo giorno di questo terzo mandato che mi hai dato, ho lavorato per riparare e ricostruire il nostro Paese”.

E ha sottolineato che “riordinare i guadagni persi dai lavoratori e dai lavoratori è una delle priorità del nostro governo”.

