I lavoratori Deere accettano il contratto, mettono fine allo sciopero

Mercoledì i lavoratori di Deere & Co hanno approvato un nuovo contratto che darebbe immediati aumenti salariali del 10% e porrà fine a uno sciopero di un mese di oltre 10.000 dipendenti.

La United Auto Workers (UAW) ha indicato che il 61% dei suoi membri ha approvato l’accordo con il produttore di trattori al terzo voto, anche se l’offerta era molto simile a quella che il 55% dei dipendenti ha respinto due settimane fa.

I lavoratori Deere – e altri sindacati – hanno osato chiedere di più quest’anno a causa dell’attuale carenza di personale e perché non si sono sempre sentiti apprezzati mentre lavoravano per lunghe ore durante la pandemia di COVID-19.

L’ultima proposta conteneva solo modifiche minori ai dettagli del piano di pagamento degli incentivi interni di Deere. Il nuovo contratto copre 12 stabilimenti in Iowa, Illinois e Kansas che producono attrezzature per l’edilizia e l’agricoltura ecologiche per John Deere, che ha sede a Moline, Illinois.

La società ha dichiarato che i dipendenti torneranno al lavoro mercoledì sera.

Dopo l’ultimo voto del 2 novembre, i funzionari di Deere hanno detto al sindacato che non avevano alcuna speranza che l’azienda facesse più soldi, e Deere ha ampiamente mantenuto quella promessa con la sua ultima offerta, che secondo lui era l’ultima offerta.

I dipendenti sono in sciopero dal 14 ottobre. Nelle ultime settimane, hanno dovuto sopportare temperature sempre più rigide mentre siedono mentre cercano di sbarcare il lunario con uno stipendio sindacale di $ 275 a settimana o trovando un altro lavoro.

“I membri dell’UAW John Deere non solo si sono uniti l’uno all’altro, ma sembrano aver unito la nazione in una lotta per la giustizia del lavoro”, ha affermato Ray Carey, presidente della Federation of American Workers, in una dichiarazione rilasciata mercoledì sera.

John C. May, CEO di Deere, si è detto soddisfatto che i lavoratori torneranno al loro lavoro “costruendo e supportando prodotti leader del settore che rendano i nostri clienti più redditizi e più sostenibili”.

____

Funk riportato da Omaha, Nebraska.