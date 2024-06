I lavoratori e gli studios di Hollywood raggiungono un accordo provvisorio per limitare gli scioperi

L’accordo include aumenti salariali e protezioni contro l’intelligenza artificiale, ed è un accordo contrattuale temporaneo che rende improbabile un altro grande sciopero.

Il sindacato che rappresenta la maggior parte delle squadre che lavorano tra di loro Dietro le quinte del cinema e della televisione Negli Stati Uniti è arrivato Accordo temporaneo Con qualche studio 50.000 dei suoi membriIl che rende improbabile un altro grande sciopero che paralizzi la produzione dopo un anno di disordini sindacali a Hollywood.

Le due parti hanno annunciato l’accordo triennale ieri sera (martedì 25 giugno) in una dichiarazione congiunta. Il sindacato International Alliance of Theatrical Stage Employees**, ha dichiarato in una e-mail ai suoi membri che devono ancora votare per approvare l’accordo, che prevede Aumenta lo stipendio E il Protezione dell’intelligenza artificiale Chi combatteva per loro.

Il contratto, noto come Accordo di Base, riguarda circa 50.000 membri dell’equipaggio che appartengono a 13 sindacati della costa occidentale, tra cui direttori artistici, scenografi, montatori, tecnici della macchina da presa, costumisti e truccatori e parrucchieri. Un altro accordo è ancora in fase di negoziazione e interesserà circa 20.000 dipendenti in tutto il Paese.

I brutali scioperi di sceneggiatori e attori lo scorso anno e i colloqui del 2021 allo IATSE, che sono continuati oltre la data di scadenza del contratto e sono stati vicini a portare a uno sciopero, hanno fatto temere che il 2024 porterà altri scioperi nel 2024. Un settore che non è ancora pienamente operativo Dopo essere rimasto sospeso per gran parte del 2023.

Accordo temporaneo

I rappresentanti, tra cui Mark Ruffalo e Kerry Washington, la scorsa settimana hanno inviato una lettera all’AMPTP chiedendo un contratto equo per le squadre. Sono già arrivate diverse filiali individuali Accordi separati Nei casi che li riguardano. Accordo fondamentale Colpisce i membri del team in diverse funzioni.

Martedì sera IATSE ha raggiunto un accordo con l’Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi, che rappresenta gli studi cinematografici, Servizi broadcast e società di produzione Come Disney, Netflix e Warner Bros. Scoperta e Amazon Prime. È la stessa coalizione che ha faticato a raggiungere un accordo con scrittori e attori durante i lunghi scioperi dello scorso anno. Ma l’accordo provvisorio di base arriva circa un mese prima della scadenza del contratto precedente.

Lo afferma la lettera indirizzata ai membri IATSE Maggiori dettagli sull’accordo Il documento preliminare verrà rilasciato più avanti nel corso della settimana, ma “include nuove protezioni sull’intelligenza artificiale, incluso un linguaggio che garantisce che nessun dipendente sia tenuto a presentare richieste di intelligenza artificiale in alcun modo che possa spostare qualsiasi dipendente coperto”.

Include anche aumenti dei tassi di scala del 7%, 4% e 3,5% durante Un periodo di tre anniTre volte per i lavoratori che superano 15 ore al giorno La lettera afferma che il pagamento delle tasse universitarie aiuterà a compensare il deficit nel bilancio dell’assicurazione sanitaria del sindacato.