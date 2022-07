Eppure il primo ministro italiano Mario Draghi ha trascorso un fine settimana meditando nella sua casa sulla costa rumena. Mercoledì sta preparando il suo discorso in parlamento, dove affronterà nuovamente Sergio Mattarella per decidere se rassegnare le dimissioni o continuare a guidare l’Italia. Ma ascoltando tanti appelli, messaggi e segni di affetto dei leader europei. Ha parlato con Emmanuel Macron, Olaf Scholes, il greco Kyriakos Mitsotakis, il presidente della Commissione europea Ursula van der Leyen, il portoghese Antonio Costa o l’olandese Mark Rutte. È stato anche in contatto con il presidente Pedro Sanchez del governo spagnolo.





Leggi di più

Anna Bhuj

“La pelle dell’orso non viene venduta prima della caccia”, ha detto ieri il capo diplomatico europeo Joseph Borrell, quando il partito ha chiesto a Mosca se Draghi si sarebbe dimesso. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha commentato che il presidente Joe Biden ha “grande rispetto e compassione” per Draghi. “Con leader come Draghi vinceremo questa terribile guerra”, ha affermato il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk. Il Financial Times Ha pubblicato un editoriale in cui afferma che l’Italia ha ancora bisogno di Mario Draghi.

La pressione arriva anche dall’Italia. Più di mille sindaci – compresi quelli di Roma, Milano, Venezia o Firenze – hanno firmato una dichiarazione chiedendo a Draghi di non partire perché è così importante che prosegua il piano di ripresa. Le stesse associazioni di uomini d’affari, medici, professori, giornali o presidenti di università sono inserzioni a pagamento.





Leggi di più

Anna Bhuj

L’ex capo della Banca centrale europea è stato commosso dal grido. Molti credono che lo ammorbidirà. Ma secondo fonti della sede dell’amministrazione, il Palacio Ciqui, il capo la pensa ancora come giovedì. In altre parole, un cambiamento significativo nel clima dei partiti politici è l’unico modo per rimanere al potere, o uscire. Le priorità includono continuare ad attuare il piano di ripresa, approvare i bilanci del prossimo anno e gestire la difficile situazione internazionale creata dalla guerra in Ucraina, compresa la crisi energetica che l’Italia vivrebbe se la Russia chiudesse un gasdotto. Ieri è andato a un vertice bilaterale in Algeria per sostenere il gas.

Anche con il passare del tempo, la confusione sul cambio dei partiti politici non è stata risolta. Il Movimento 5 Stelle (M5E), che ha acceso la crisi dopo essere sfuggito al voto di fiducia legato a un mandato sulle misure antinflazionistiche, è sull’orlo di un’altra implosione al centro, con giornate di incontri senza ostacoli. Il dipartimento chiede al governo di restare e ai suoi sostenitori di sbattere la porta e andarsene. Un gruppo di parlamentari è pronto a tornare da Giuseppe Conte e mantenere il sostegno a Draghi in parlamento mercoledì. I nervi sono al limite. La senatrice Giulia Lupo accusa alcuni membri di essere doppiogiochisti. “C’è un’atmosfera di caccia alle streghe”, ha detto ad AdnKronos un membro del parlamento.

La situazione era così grave che Silvio Berlusconi lasciò la Sardegna per negoziare direttamente da Roma. Ufficialmente sia la sua Forza Italia che la Lega di Matteo Salvini affermano che non prenderanno parte a un altro governo perché “non fedeli” al M5E. Ma se Draghi ci ripensa, sarà difficile per loro dire agli elettori del nord preoccupato dall’inflazione che lo lasceranno andare. Il Pd di Enrico Letta si mobilita per continuare. Matteo Renzi, il più machiavellico di tutti i politici italiani, scommette che Draghi continuerà: “Se non cambia idea, l’Italia e l’Europa saranno indebolite, e capisco l’entusiasmo russo”, ha detto ai giornalisti a Roma.

Compiti fatti in Algeria

Mario Draghi ha ritardato le sue dimissioni ieri per partecipare a un importante vertice bilaterale in Algeria, da dove è tornato per finire i compiti. Algeri e Roma hanno firmato quindici accordi di cooperazione in vari campi e rafforzato l’alleanza energetica. L’Algeria ha già superato la Russia come principale fornitore di gas e la società algerina di idrocarburi Sonatrac ha già annunciato che aumenterà le sue esportazioni di gas verso l’Italia di ulteriori 4.000 milioni di metri cubi dalla prossima settimana. Consegnato finora quest’anno. “Si tratta di un’accelerazione più del previsto”, ha celebrato il presidente del Consiglio italiano.