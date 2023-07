I “Leonas” di Rugby 15 affrontano il Giappone ad Alcobendas e Guadalajara prima del loro scontro principale contro l’Italia.

La squadra femminile spagnola cerca di battere le italiane nel nuovo torneo WXV 2

Madrid, 30 giugno (Europe Press) –

La Federazione spagnola di rugby (FER) ha confermato questo venerdì che la squadra femminile di rugby a 15 giocherà due partite amichevoli contro il Giappone il 9 e 15 luglio ad Alcobendas e Guadalajara. Giocheranno contro l’Italia il 22 luglio per il nuovo torneo WXV 2.

Le sedi delle partite contro il Giappone, alle 20:00, sono lo stadio Las Terrazas di Alcobendas e lo stadio Pedro Escortín di Guadalajara. La FER le ha descritte come “scene con grandi ricordi”, poiché la squadra femminile spagnola ha vinto rispettivamente i Campionati Europei nel 2022 e nel 2021.

“Las Terrazas è stata utilizzata per la prima partita nell’ambito del piano d’azione stabilito durante l’accordo di recupero per le sanzioni economiche imposte all’Alcobendas Rugby Club quel giorno”, ha sottolineato la FER nel suo comunicato stampa.

Sei giorni dopo quello scontro a Las Terrazas, i soldati guidati da Juan Gonzalez affrontarono nuovamente i giapponesi. “Un anno prima del nono titolo continentale per la Spagna, l’ottavo è arrivato ed è successo su questo campo”, si legge nel testo, riferendosi allo stadio Pedro Escortín.

“Speriamo che continui la stessa fortuna per Leonas, Alcobendas e Guadalajara, e da questi scontri emerga una squadra rafforzata pronta ad affrontare l’Italia a Piacenza sabato 22 luglio alle 19:30. Da lì un vincitore giocherà in WXV 2 e un Il fallimento sarà integrato in WXV 3 “, ha sottolineato la nota della confederazione.

Non sorprende che l’International Rugby Federation (World Rugby) abbia diviso il WXV in tre livelli ogni anno come nuova competizione femminile per il Rugby 15s. Dopo aver riorganizzato il calendario dei test, inizierà nell’ottobre 2023 e fungerà da catalizzatore per il campionato del mondo 2025, che sarà esteso a 16 squadre.