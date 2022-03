I licenziamenti di massa arrivano dopo il calo delle vendite con Nvidia

Dopo aver annullato l’acquisto MRA di nvidia per circa 40 miliardi di dollariLe cose in ARM non sembrano buone. Apparentemente, il piano dell’azienda è quello di fare un taglio di budget significativo, che ridurrà il numero di dipendenti del 15%.

ARM licenzierà il 15% dei suoi dipendenti dopo la caduta della vendita con Nvidia

Nvidia stava lavorando per acquisire ARM Technologies. L’accordo tra le due società è già stato chiuso per circa 40 miliardi di dollari, ma i governi di Usa e Ue hanno approvato questa acquisizione per evitare il monopolio di Nvidia nel settore.

al momento, L’intera base di dipendenti di ARM è di 6.500 dipendenti in tutto il mondo. La società rileva che la maggior parte dei dipendenti si trova nel Regno Unito e negli Stati Uniti, quindi la maggior parte dei dipendenti licenziati potrebbe provenire da queste regioni.

“Sarà un momento difficile per tutti, quindi voglio spiegare perché lo stiamo facendo. Dobbiamo essere più disciplinati riguardo ai nostri costi e dove investire. Per rimanere competitivi dobbiamo eliminare la duplicazione del lavoro ora che siamo un braccio; uno stop al lavoro che non è più fondamentale per il nostro successo nel futuro; e pensare a come svolgeremo il lavoro”.

– L’e-mail di Renée HaasCEO dell’azienda, scoprilo telegrafo

Ex CEO di ARM, Simone Segars (dal 2013 al 2022), ha avvertito che la sua attuale posizione di investimento non sarebbe rimasta stabile se la società fosse quotata in borsa. Con l’accordo già defunto con la società verde, la società aveva in programma di raddoppiare la propria forza lavoro dopo l’acquisizione da parte di Softbank, ma uno dei più grandi accordi della storia è stato interrotto nel mondo tecnologico.

”Come qualsiasi azienda, rivediamo costantemente il nostro piano aziendale per garantire che l’azienda abbia il giusto equilibrio tra opportunità e disciplina dei costi. Sfortunatamente, questo processo include proposte di licenziamento in tutta la forza lavoro globale di ARM.

– Dichiarazione ufficiale circa telegrafo