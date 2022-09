I Lions sconfiggono il Sultano e lunedì determineranno il campione di baseball messicano in Game Seven of the Kings Series.

Monterrey – Il domenicano Krischian Adams ha condotto tre partite con una doppietta e una nelle prime due gare, portando il Lions de Yucatan alla vittoria per 6-2 sul Sultan de Monterrey domenica, che ha portato la Serie A al titolo. Dal campionato di baseball messicano alla settima e decisiva partita.

Adames, che tra la terza e la quinta partita ha stabilito un record di sette colpi consecutivi ai pipistrelli, ha raddoppiato l’RBI nello stesso primo inning con due vittorie e ha segnato un RBI nel terzo inning per portare il punteggio di 3-0.

Questa sarà la quarta volta nelle ultime cinque stagioni che il campione viene deciso in Match Seven (2018.1, 2019, 2021 e 2022). La partita si terrà lunedì alle 20:30 ET.

Onelki García e Alexandro Tovalín hanno fatto correre i padroni di casa, mentre Hunter Cervenka, che ha segnato la vittoria; Manuel Chavez e Jorge Rondon, con due hit e cioccolatini mostrati, non hanno consentito didascalie. Tovalin ha dominato Jose Cardona quando aveva i velocisti in prima e terza base.

Quelli guidati da Roberto Kelly non hanno commesso errori nell’intera serie per ottenere il titolo; Tuttavia, è costato loro quattro tentativi di fumble, poiché due punti non sono stati guadagnati.

Le gare a pelo lungo sono arrivate molto presto. All’alba della partita, Adames ha portato sul piatto Norberto Obiso e Luis “Pipone” Juárez, dove la squadra ha chiuso 2-5 con un RBI e ha segnato una doppietta. Nella terza puntata, lo shortstop ha portato ancora una volta “Pipone” al Pentagono con un singolo.

Il Sultano ha perso al quarto inning del doppio di Victor Mendoza, che ha portato Zoilo Almonte all’ippodromo.

Nel quinto inning, Unelke Garcia è stato sostituito da Hunter Cervenka dopo aver lottato con il secondo e il terzo posto. Il mancino cubano ha terminato con 4,2 giri di tre colpi, un giro e cioccolato.

Il palazzo del Sultano esplose di eccitazione al sesto rullo, quando c’era gente negli angoli; Nonostante questo, Tovalin ha spento il fuoco. Dopo un ingresso, Tuvalin si è concesso qualche passeggiata e ha illuminato l’intera pista. Ramiro Peña colpisce la palla, ma Ali Solis viene espulso al terzo posto. Poi, Sebastian Elizalde, con un sacrificio al volo contro una vipera da poco entrata, ha guidato Manuel Chavez nel secondo turno per i locali.

I lunghi capelli hanno messo a tacere la folla con una corsa a tre tempi nell’ottavo inning. Yadir Drake e Juárez hanno condotto un girone e ne sono entrati in un altro dopo un tiro errato di Orlando Calixte, che ha pareggiato il record di tre falli in una partita della King’s Series.

Lunedì 19 settembre alle 19:30 (ora del Messico centrale), si giocherà la settima e ultima partita della serie. I giocatori dichiarati sono Henderson Alvarez Lions e Yehonder Mendes per The Sultan.