I Los Angeles Angels svelano le loro uniformi al City Connect

I Los Angeles Angels svelano gli abiti ufficiali della City Connect Collection ispirati alla spiaggia e alla cultura del surf della California meridionale. La divisa apparirà per la prima volta in campo sabato quando gli Angels affronteranno i New York Mets.



“Nel sud della California, ci sono poche cose più sinonimo di estate dei giorni in spiaggia e delle notti allo stadio”, ha detto l’Arcangelo John Carpino in un comunicato stampa. “La nostra uniforme City Connect cerca di celebrare queste tradizioni portando la cultura locale della spiaggia nella Grande A.”

Angeli di Los Angeles

La divisa indossa una base color crema in onore dell’arena con ‘angeli’ scritti in lettere ispirate ai marchi del surf, dove la lettera ‘S’ sembra una coda di pesce su una tavola da surf, un riferimento ai cognomi delle leggende della squadra. Mike Trota Tim Salmone.

Sulla manica destra c’è una toppa in onore della vecchia ferrovia che collegava la California meridionale. La manica sinistra presenta due cinturini asimmetrici ispirati agli skateboard vintage.

La copertina presenta un design bicolore che onora lo stile spesso visto dagli sciatori nel sud della California.