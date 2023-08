I Los Angeles Dodgers rendono omaggio e immortalano Valenzuela ritirando il suo numero 34

Autorità PalestineseLettura: 4 minuti.

“Il numero c’è ancora e nessuno lo ha usato”: Valenzuela Il leggendario lanciatore messicano ha parlato del ritiro dai 34 anni dei Los Angeles Dodgers.

LOS ANGELES – “Fernandomania” torna al Dodger Stadium.

I Los Angeles Dodgers hanno ospitato venerdì la 34a festa di pensionamento di Fernando Valenzuela, prima di ospitare Montagne Rocciose del Colorado.

“È molto commovente”, ha detto Valenzuela a una stanza piena di giornalisti, sia di lingua inglese che di lingua spagnola, prima della cerimonia. “Non me lo sarei mai aspettato.”

In mattinata, il 62enne messicano ha visitato il centro di Los Angeles, dove il consiglio comunale ha dichiarato questa data “Fernando Valenzuela Day”.

Le attività facevano parte di una celebrazione lunga un fine settimana per uno dei giocatori più famosi nella storia dei Dodgers. Dopo la partita era prevista un’esibizione di droni in onore di Valenzuela.

Questo sabato, il team presenterà delle bambole con l’immagine di Valenzuela. Il regalo di domenica consisterà in una replica dell’anello vincitore del campionato del mondo 1981 di Valenzuela.

Fernando Valenzuela parla durante la sua 34a festa di pensionamento al Dodger Stadium. Foto AP/Ryan Sun

Valenzuela divenne una sensazione durante quell’anno. Oltre a vincere il Fall Classic, ha vinto i premi Cy Young e Rookie of the Year. È stato il primo a vincere entrambi i premi nella stessa stagione.

L’allenatore Tom Lasorda lo ha nominato titolare della stagione, il giorno dopo l’infortunio di Jerry Royce. Lefty Sonora State ha risposto con una vittoria per 2-0 su Houston.

Ha iniziato la stagione con un record di 8-0, incluse cinque interruzioni e un’ERA di 0,50.

Lasorda è venuto con me e mi ha detto: sei pronto per esibirti domani? Gli ho detto: “Sono pronto. Questo è quello che stavo cercando, un’opportunità per mostrare quello che so fare”.

Anche Valenzuela, che guarda in alto nel cielo a metà di tutti i venti, è stato un successo immediato. Il suo tono caratteristico era lo screwball, che gli fu insegnato dal compagno di squadra Bobby Castillo nel 1979.

Durante il riscaldamento, la canzone degli ABBA “Fernando” risuonava dagli altoparlanti dello stadio.

La stella messicana ha attirato molti fan latini al Dodger Stadium. Il numero di “El Toro” sarà rivelato sulla parte anteriore della superficie sinistra del campo, dove si unirà agli altri Dodgers il cui numero è stato ritirato: Pee Wee Reese, Lasorda, Duke Snider, Gil Hodges, Jim Gilliam, Don Sutton, Walter Alston, Sandy Koufax, Roy Campanella, Jackie Robinson, Don Drysdale, così come gli scrittori della Hall of Fame Vin Scully e Jaime Garen.

“Mi ha aiutato molto all’inizio della mia carriera parlare con te”, ha detto Valenzuela, riferendosi alla traduzione fatta dallo storico.

Oltre a Lasorda e Jarrín, Valenzuela ha avuto espressioni di gratitudine per Mike Brito, il talent scout che lo ha scoperto in Messico. Brito è morto lo scorso anno all’età di 87 anni.

Valenzuela vinse anche le World Series del 1988 con i Dodgers, così come il Silver Slugger nel 1981 e nell’83. Ha lanciato per il club dal 1980 al 1990. Si è ritirato nel 1997.

Ha seguito da vicino il franchise. È un commentatore dei programmi radiofonici in lingua spagnola di SportsNet LA.

Si colloca tra i leader della franchigia per vittorie (141), strikeout (1.759), inning lanciati (2.348 e due terzi), partenze (320), partite complete (107) e shutout (29).

Valenzuela è diventata cittadina statunitense nel 2015.