I Los Angeles Lakers costruiscono dalla difesa e sfruttano al meglio Carmelo Anthony: “È di ottimo livello” | NBA.com Spagna

“Stiamo ancora imparando come integrarlo al meglio. Ci dà molto in attacco, aggiunge molto come tiratore e si esibisce anche in difesa”, ha detto Frank Vogel dopo la vittoria casalinga dei Los Angeles Lakers contro gli Houston Rockets . Carmelo Anthony era il personaggio in una serata in cui la difesa era fondamentale.

Los Angeles Lakers Hai superato il 50% di vittorie battendo Houston Rockets Allo Staples Center. vittoria 95-85 Lasciando una grande azione difensiva del gruppo Frank Vogel, che era uno strumento a vapore in difesa e in attacco e ha funzionato bene tra i tre grandi. Carmelo Antonio, emerge come il capocannoniere e con un’influenza prominente dall’altra parte.

“Ieri abbiamo deciso di cambiare. Abbiamo ripetutamente discusso del test di elasticità del modelloVogel ha spiegato del quintetto usato contro i missili, con il supplente che usa la pallina.Oggi abbiamo voluto usare l’inizio di AD Five con un veterano (Howard e Jordan) come backup. Il lavoro di oggi è stato molto buono, non tanto per i cambiamenti o per il format, ma per la squadra e il lavoro di squadra“.

Hollywood era Vantaggio fino a 28 punti Hanno resistito alla sfida del seggio ospite, forti della loro produzione e hanno vinto lo stallo della riserva (40,33). Tuttavia, la difesa dei Lakers era una pietra impossibile da battere. “Abbiamo migliorato l’area di rigore e ci siamo fermati in difesa. Fermare Torna indietro e finisci le giocate in attacco. È fondamentale e stasera siamo tutti cresciuti”, ha continuato Vogel.

https://images.daznservices.com/di/library/NBA_Global_CMS_image_storage/22/76/anthony-davis-russell-westbrook-carmelo-anthony_1kr2kcot4rmfg1drrdtmz559sp.jpg?t=-616814004&w=500

Naturalmente, gran parte del focus della festa era su Milo. Segno del veterano 23 punti, 3 rimbalzi, 4 stoppate e 2 recuperi in 25 minuti dalla panchina, con 8 su 14 al tiro (57%) e 5 su 8 nelle triple (63%). L’inizio dell’avventura con i Lakers è stato molto promettente in termini di forma e risultati.

“È di alto livelloL’allenatore ha detto.Stiamo ancora imparando il modo migliore per incorporarti. Ci dà molto in attacco e aggiunge molto come tiratore. I numeri e i punteggi ci sono, ma possono anche fornire prestazioni difensive. Lo ha fatto oggi e dobbiamo reintegrarlo come meglio possiamo“.

“Difensivamente cerco di esserciCarmelo ha spiegato al giornalista Mike Trudell dopo la vittoria.Attivi, in attesa, pronti ad aiutare con i nostri schemi. Voglio sfruttare questa prestazione in difesaQuesta è la prima volta dal 2003 che ottiene almeno 4 blocchi e ne ruba 2 nella stessa partita.

Dopo domenica È l’undicesimo giocatore a effettuare 3 lanci da fermo con almeno 4 tentativi a partita (46,9%). Il suo attacco ai Lakers è immediato e rassicurante. “Vado in palestra e lavoro molto su questo. Sono disposto ad adattarmi e, come ho detto qualche giorno fa, è una passione di voler essere migliore, di imparare. È qualcosa che continua a nutrirmi. È una questione di diversi fattori. La stagione è molto lunga ed è molto importante prendersi cura di se stessi. Voglio continuare a sfruttare gli spazi“.

Anthony ha una media di 16,7 punti a partitaLa sua media stagionale più alta da quando era con i Knicks nel 2016-2017. Lo ha fatto con il suo miglior record in carriera in field goal (50%) e tre volte (52,2%).

“La nostra comunicazione è stata molto buona staseraIl capitano della squadra AD ha chiarito fin dall’inizio senza Howard o Jordan al suo fianco.Abbiamo seguito il piano difensivo e fatto un ottimo lavoro. Abbiamo lavorato come un’unica unità e questa comunicazione è stata fondamentale per aiutarci con alcuni dei segnali che stavamo avendo problemi.. Ci connettiamo gli uni con gli altri, siamo connessi e ci sentiamo responsabili l’uno dell’altro“.

“Possiamo averne uno sulla strada giustaHoward Jordan) per darci maggiore protezione in caso di reso‘ disse l’interno.con un po’ di più Giochiamo più velocemente e creiamo più minacce in attacco. Si tratta di usare la stagione per trovare i nostri migliori cinque“.

“Come generatori di questa squadra, il mio lavoro, Russ e AD, è dare buoni colpi ai nostri compagni di squadra.LeBron ha commentato la chiusura della conferenza stampa dopo il duello.L’ideale è che portino la palla fino alla fine, che non facciano molto con la palla pur sapendo che possono farcela. Si tratta di sfruttare gli spazi. Oggi c’era Carmelo, che era liberato, era in sintonia ed è stato fenomenale per noi. Abbiamo due lanciatori a Wayne Ellington e Trevor Ariza e il loro contributo è enorme per noi“.

I Lakers sono sesti in Occidente con 4 vittorie e 3 sconfitte. Giocheranno di nuovo allo Staples Center contro i Rockets mercoledì sera..

