I manifestanti filo-palestinesi condannano la guerra a Gaza mentre i delegati lasciano la Convenzione Nazionale Democratica

Giovedì sera anche i partecipanti se ne sono andatiConvenzione nazionale democraticaÈ stata accolta dai cori dei manifestanti filo-palestinesi che chiedevano che il partito facesse di più per porre fine alla guerra a Gaza.

Il gruppo ha cantato “Smettila di sparare adesso” e “Vergognati!” Mentre una donna sventolava sopra la sua testa un cartello elettorale per il vicepresidente Kamala Harris e il governatore Tim Walz.

David Peterson (50 anni) ha detto che avrebbe voluto essere presente per difendere le voci palestinesi, soprattutto all’interno della conferenza.

“Chiunque parli salverà una vita”, ha detto. Ha aggiunto: “Questa è un’opportunità, una finestra di opportunità”.

Le proteste nelle ultime ore della conferenza si sono concluse proprio come erano iniziate all’inizio di questa settimana: per lo più pacifiche e in un’atmosfera familiare.

Quando Harris accettò la nomina presidenziale democratica sul palco della Convenzione Nazionale Democraticauna recente protesta su larga scala si è conclusa con una nota di speranza. I manifestanti, che hanno occupato la strada sotto i binari del treno in Lake Street per quasi 30 minuti, hanno gridato: “Siamo giovani, siamo forti, manifesteremo tutta la notte”.

Solo poche dozzine di manifestanti sono rimasti giovedì sera vicino a Union Park e hanno avuto un breve scontro con la polizia. Il piccolo gruppo aveva programmato di dirigersi verso il centro congressi, ma è stato bloccato da file di poliziotti antisommossa che hanno gridato loro: “State indietro!” Li hanno anche attaccati. Molti manifestanti sono avanzati rapidamente, alcuni sventolando cartelli di legno contro gli agenti.

Gli agenti hanno ammanettato un attivista che sventolava una grande bandiera nera in una strada affollata. Un altro cliente ha preso la bandiera e l’ha portata via. I leader della manifestazione hanno subito ordinato al resto dei manifestanti di tornare alle proprie case.

A Union Park prima della marcia, la piazza erbosa era piena di bandiere palestinesi, mentre l’impianto di diffusione sonora trasmetteva canzoni da ballo palestinesi. La manifestazione è stata organizzata dalla coalizione Marcia contro la Convenzione Nazionale Democratica (DNC), un gruppo di oltre 200 organizzazioni che ha organizzato anche un evento simile lunedì sera.

La marcia è iniziata con una folla di migliaia di persone che si muoveva lentamente attraverso le aree residenziali circostanti lo United Center. Alcuni indossavano magliette rosse con la scritta “Non a nostro nome”, mentre altri portavano cartelli con la scritta “Stop agli aiuti americani a Israele”. Mentre si fermavano lungo il percorso della marcia per dirigersi verso il centro congressi, hanno cantato: “Comitato Nazionale Democratico, vedrai. La Palestina sarà libera”.

C’era una forte presenza della polizia mentre i manifestanti marciavano attraverso gli edifici adiacenti allo United Center, compreso il punto in cui un piccolo gruppo di attivisti ha sfondato la recinzione esterna all’inizio della settimana. Oltre alla polizia in bicicletta lungo il percorso, circa 100 agenti in tenuta antisommossa e più di 20 auto della polizia hanno seguito i manifestanti.

Mentre i manifestanti si avvicinavano lentamente a Union Park, dove la manifestazione è iniziata più di due ore fa, hanno suonato i tamburelli e hanno cantato tra il ruggito dei tamburi e il rumore del treno: “Credo che prevarremo”.

I manifestanti hanno cercato di attirare l’attenzione su quella che vedono come la mancanza di rappresentanza delle voci palestinesi alla Convenzione Nazionale Democratica. In piedi ai margini della folla, indossando bottoni per sostenere la candidatura democratica di Harris e Tim Walz, Lisa Bennett, una volontaria di 61 anni, ha detto che voleva guardare la protesta come una spettatrice “neutrale”. Tuttavia, dopo aver parlato con un attivista, Bennett ha concluso che la voce palestinese avrebbe dovuto essere rappresentata sul palco della conferenza.

“Non ci ho pensato finché uno dei manifestanti non me ne ha parlato. “È un buon argomento”, ha detto Bennett, un’infermiera della periferia di Chicago. “Ho una predilezione per Kamala e Walls, ma avrebbero dovuto essere inclusi.”

I leader del movimento dei Non Impegnati, che ha ottenuto centinaia di migliaia di voti alle primarie democratiche in tutto il paese per protestare contro la guerra tra Israele e Hamas, hanno espresso la loro frustrazione alla conferenza nel corso di settimane di negoziati per garantire un posto a un partito palestinese-americano. candidato. Alla Convenzione Nazionale Democratica in fase di stallo.

La polizia di Chicago ha detto giovedì che non cambierà nessuna delle sue tattiche e che è pronta per un’ultima notte di manifestazioni filo-palestinesi al di fuori della Convenzione Nazionale Democratica, dopo una marcia pacifica che non ha provocato feriti o arresti.

Mercoledì sera, più di 2.000 manifestanti filo-palestinesi hanno marciato pacificamente davanti a un parco dove si erano radunati manifestanti filo-israeliani. Questa manifestazione è avvenuta il giorno dopo che violenti scontri tra polizia e manifestanti hanno portato all’arresto di 56 persone durante una protesta più piccola e non autorizzata davanti al consolato israeliano nel centro di Chicago.

Connettiti con Voce dell’America! Iscriviti ai nostri canali YouTube, Whatsapp E a Notiziario. Attiva le notifiche e seguici Facebook, S E Instagram.