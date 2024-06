I Marlin si dicono “entusiasta” del ritorno della Caribbean Series

Il gruppo è riuscito a negoziare con la LIDOM la celebrazione dell’evento nel 2028, come parte dell’accordo di cooperazione tra le due organizzazioni.

IL Lega professionistica di baseball della Repubblica Dominicana (LIDOM) E il Miami Marlin Hanno confermato che l’evento più importante del baseball invernale americano tornerà nel 2028 Deposito di prestiti per il giardino. Attraverso un comunicato stampa, la Lega Dominicana ha precisato che nel corso dell’ultima riunione del Confederazione professionistica di baseball caraibica (CBPC) Su sua richiesta, la sede è stata spostata per tornare nelle acque americane, quattro anni dopo il torneo di grande successo di quest’anno.

Rispondi a Marlin Non ci volle molto prima che lo scontro nei Caraibi si ripetesse e il gruppo lo fece Grandi campionati Ha sottolineato che è molto emozionante per loro poter continuare il successo ottenuto nell’ultima edizione, e questa volta in accordo con… Per durare.

“Siamo entusiasti di continuare l’enorme successo delle Caribbean Series 2024 e di riportare il prestigioso torneo internazionale a Miami nel 2028 in collaborazione con LIDOM.“, Egli ha detto Carolyn O’ConnorResponsabile delle operazioni commerciali presso Miami Marlinattraverso un comunicato stampa.

Deposito di prestiti per giardini a Miami. EFE/Antonio Belsci

“Il torneo di quest’anno è stato un momento clou per la nostra comunità e ringraziamo LIDOM per la partnership eccezionale che ancora una volta ha portato il meglio del baseball invernale al LoanDepot Park.Aggiunta la gestione della squadra MLB.

Con questo movimento verranno determinate le località delle prossime uscite Serie caraibica Si giocherà fino al 2029. Si giocherà l’anno prossimo Messicoe Messico, mentre il torneo tornerà entro il 2026 Grande Caracas, Venezuela. L’anno 2027 avrà nuovamente sede in Messico, ma questa volta sarà lì Hermosillo. Il 2028 a Miami e il 2029 si giocheranno lì San GiovanniPorto Rico, il che significa che, almeno per ora, non si sa quando verrà giocato di nuovo nella Repubblica Dominicana.