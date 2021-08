I “mercanti” si impadroniscono della piazza culturale de la Fuente | cultura | intrattenimento

Questa è la seconda edizione di Dealers, presentata da Espacio Onder fino al 29 agosto.

Quindici artisti emergenti di diversi stili e tecniche si riuniscono in un unico spazio per mostrare il loro lavoro in Piazza della Cultura Plaza de la Fuente. Questa è la seconda edizione di rivenditori – agenti, Presentato da Espacio Onder fino al 29 agosto.

“Merchants è un progetto che cerca di promuovere e diffondere il lavoro di artisti locali, la maggior parte dei quali sono artisti emergenti. Attraverso la mostra è possibile conoscere gli artisti e commercializzare il loro lavoro”. David Orbea uno dei gestori Da Espacio Onder.

Spiega che gli artisti hanno precedentemente lavorato su altri campioni dello spazio, nella mostra in corso condividono ciascuno circa 5 opere. “Ci sono formati grandi, medi e piccoli. Ogni artista ha la sua ricerca e il suo stile. C’è chi usa il mezzo figurativo, e chi usa fotografie, collage e disegni, e c’è una varietà”. puntando a.

Orbea, che è anche artista e partecipante alla galleria, afferma che il progetto è nato con l’obiettivo di generare reddito e pubblicare il lavoro di artisti sconosciuti o di affrontare una linea sperimentale, che è anche la sua dottrina. Sostantivo. “Rivenditori – Agenti È la parola che io e il mio socio Juan Carlos Vargas (direttori direttivi) siamo diventati, assumendo questo ruolo Rivenditori – Agentidi mercanti e venditori, ma ha anche una connotazione più segreta, Rivenditori – Agenti Viene chiamato anche chi vende tabù. È un modo per giocare con il concept del progetto”, spiega.

Per questa seconda edizione post: Irina Liliana GM, Azbiger, Carlos Luis Trujillo, Carlos Figueroa, Enrique Veñoza, Erika Olivares, Juan Caguana, Ricardo Bohorquez, Jose Pinto, Diana Garrido, Ivana Coelho, Guanca Vargas, Daniel Alvarado, Lisbeth Carvajal, David Urbajal.

La mostra inaugura oggi alle 18 nello spazio situato in Plaza Lagos. Sarà aperto fino al 29 agosto negli orari: dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:30, e dalle 15:00 alle 19:30; sabato dalle 11:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 20:00, domenica dalle 11:00 alle 19:00. (IO)