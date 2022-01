I mercati azionari puntano a un calo dell’1% dopo le lettere della Fed | mercati

Dopo diverse settimane di profitto, le vendite sono arrivate sui mercati. L’innesco viene dalla Federal Reserve, che Mira ad accelerare il tasso di riduzione degli acquisti di debito Influenza l’umore degli investimenti. Wall Street ha chiuso mercoledì con forti ribassi (2% nel caso dell’S&P e oltre il 3% del Nasdaq) e ha attirato il resto delle borse mondiali.

I futures europei sono in calo di circa il 2%, a causa del nervosismo per il nuovo approccio della Fed. Anche gli investitori stanno uscendo dal debito mentre il mercato scommette su di esso. I tassi di interesse statunitensi aumenteranno almeno tre volte quest’anno. ilI rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni (che si muovono inversamente rispetto al prezzo) hanno raggiunto il livello più alto da marzo.

Dal canto suo, il dollaro è cresciuto dello 0,2% nei confronti dell’euro attestandosi a 1,129 dollari per valuta europea.

In Asia, il Nikkei di Tokyo ha chiuso in ribasso del 2,88% e l’indice Composite cinese è sceso dell’1%.

I verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve a metà dicembre indicano che la banca centrale sta considerando di ritirare il suo stimolo monetario prima e più rapidamente di quanto gli investitori si aspettino in linea di principio. Inoltre, i membri della Fed ora si aspettano tre aumenti dei tassi ufficiali rispetto a quanto previsto in precedenza.

I titoli tecnologici, che hanno raggiunto valutazioni molto elevate dopo due anni di forti rialzi, sono i più colpiti dal nervosismo degli investitori. Mercoledì l’indice Nasdaq 100 è sceso del 3,12%, il calo più grande da marzo, a causa dei dubbi sulla sua capacità di mantenere forti tassi di crescita. Gli investitori temono che l’inasprimento della politica monetaria negli Stati Uniti porti a un rallentamento dell’economia globale e con esso la capacità delle aziende di mantenere un aumento dei ricavi.

Da Link Securities, hanno spiegato che queste società “detraggono nelle loro valutazioni una significativa crescita futura dei risultati”, il cui valore attuale viene “ridotto aumentando il tasso di sconto utilizzato”, un tasso che viene calcolato utilizzando il cosiddetto “tasso privo di rischio”. ” ed è di solito un rendimento L’obbligazione con scadenza a 10 anni. Fanno notare che “se sale, le valutazioni vengono corrette al ribasso”.

Anche in Cina gli investitori stanno vendendo quote di società tecnologiche, soprattutto dopo la nuova offensiva del governo sul settore, che ritiene abbia accumulato molta forza negli ultimi anni. Questa settimana, il regolatore del mercato cinese ha annunciato una nuova serie di multe antitrust contro le grandi aziende tecnologiche come Tencent e Alibaba come parte della repressione di Pechino contro questi gruppi.

Inoltre, la variante omicron di Covid continua ad espandersi e alcuni paesi stanno aumentando le restrizioni nel tentativo di arginare il tasso di infezione. L’Italia ha approvato la vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus per le persone di età superiore ai 50 anni, mentre il Giappone imporrà nuovamente limiti all’orario di lavoro e altre restrizioni in diverse regioni del sud.

Sul mercato del debito, il rendimento dei Treasury USA a 10 anni è salito all’1,724%, il livello più alto da marzo. Le obbligazioni spagnole a 10 anni vengono scambiate sopra lo 0,6%.

E sui mercati delle materie prime, il prezzo di un barile di petrolio Brent è sceso dello 0,9% a circa 80 dollari, dopo tre sedute in rialzo.