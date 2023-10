I mercati globali sono finiti in rosso e l’Argentina, con i suoi problemi, non ha fatto eccezione.

Quando i tassi di interesse sulle obbligazioni statunitensi a dieci anni sono saliti al 4,80% annuo, il livello più alto degli ultimi 16 anni, i mercati globali hanno chiuso in zona rossa e le loro obbligazioni sono crollate. I paesi emergenti non erano immuni; L’ETF che li rappresenta perde l’1,3%. Il Brasile ha perso il 3%. Ma l’Argentina, con la sua debole economia e l’apprezzamento del peso rispetto al dollaro, mentre il valore delle valute locali nel resto del mondo diminuiva, è stato il paese più colpito dalla crisi.

Il tasso nordamericano è a un livello di crisi Mutuo Iniziata nel 2007 e conclusasi l’anno successivo con il crollo di Lehman Brothers, il colosso finanziario più coinvolto nel business del collocamento di mutui.

La banca centrale, con un intervento record di 80 milioni di dollari, non è riuscita a impedire che tutti i dollari aumentassero. Il fatto è che i prezzi delle obbligazioni utilizzati per fermarlo sono ridicoli, con un tasso di pareggio al 28%, e sono necessari sempre più titoli per intervenire.

L’ironia è che il peso ufficiale viene rivalutato rispetto al dollaro, ma nessuno lo vuole. C’è un’enorme fuga del peso e di tutti gli asset quotati in quella valuta.

“Un tasso di cambio reale ritardato aggiunge benzina sul fuoco perché le dinamiche stanno diventando sempre più insostenibili e l’uscita da questa situazione porterà a forti squilibri e ad una crisi finanziaria” (Salvador Vitelli)

Per l’analista finanziario Salvador Vitelli: “Oggi l’intervento di contenimento del dollaro è stato un record: ha superato gli 80 milioni di dollari. Il costo è stato elevato perché la banca centrale ha anche interrotto una serie di 35 giri di acquisto sul mercato all’ingrosso vendendo 19 milioni di dollari. Il costo va In escalation Perché le prospettive si stanno deteriorando e il peso viene distrutto. Stiamo assistendo ad un forte calo della domanda per la valuta locale. Non solo il dollaro è aumentato, ma l’intera domanda di peso è crollata. Non ci sono più investitori che vogliono contrarre prestiti in valuta locale. In un istante ho visto i suggerimenti. A volte la banca centrale doveva decidere Offerte (Offerte) perché la vendita non ha ottenuto un punto acquisto. Nessuno vuole restare con i pesos.

“Quando tutto va su, qualcosa va giù, e quel qualcosa è il peso del disastro finanziario e delle scarse aspettative. C’è una forte domanda di dollarizzazione che si manifesta nei volumi di affari. C’è un disarmo a tempo determinato e abbiamo un tasso più alto rispetto al tasso annuo. Il calo del peso avverrà a breve distanza dalla data delle elezioni. Il mercato scommette sul ballottaggio, almeno questo è dimostrato dal future del dollaro, dove la fine di ottobre non è così calda. E se “Il mercato ritiene che ci sia una vittoria al primo turno, quindi questo futuro dovrebbe essere molto più alto. Ha aggiunto che l’ultimo mese dell’anno ha raggiunto un tasso annuo effettivo del 2000%.

Secondo Vitelli, questo tasso genera opportunità per coloro che sono avversi al rischio e si aspettano un forte deprezzamento della valuta: “Le affermazioni di Miley, le più toccanti al momento, riflettono questo nel mercato dei cambi già al collasso. Il tasso di cambio è diventato ancora più forte sottosviluppato rispetto a prima del PASO, i problemi sono nascosti sotto il tappeto, il ritardo del tasso di cambio reale aggiunge benzina sul fuoco perché le dinamiche stanno diventando sempre più insostenibili e l’uscita da questa situazione porterà a forti squilibri e ad una crisi finanziaria .

Il fatto è che il Parlamento europeo, che è molto imprenditoriale, è subito aumentato di 10,81 dollari (+1,8%) nonostante l’intervento ufficiale. La liquidità con regolamento (CCL) è aumentata di $ 8,20 (+ 1%) a $ 833,87. Il dollaro libero è salito di 10 dollari, arrivando a 810 dollari. Tutto questo accade nei giorni stagionali meno favorevoli per il dollaro a causa dei pagamenti da effettuare.

A Senebe, dove le negoziazioni sono libere, il tasso di cambio a pronti per il dollaro MEP è aumentato di 35 dollari a 820 dollari e il CCL di 25 dollari a 853 dollari.

Per il trader Esteban Monti, “È sempre più difficile per la banca centrale contenere il Parlamento europeo. Ora è in rialzo di 11 dollari al giorno contro i 4 dollari della settimana scorsa. Il CCL continua la sua maratona rialzista e sta aumentando di 30 dollari al giorno. In aggiunta al male contesto interno è l’aumento dei tassi di interesse sui… bond americani, che dopo i dati dell’indagine sull’occupazione hanno accelerato la loro crescita e si sono avvicinati al 5%. Stiamo entrando nel mese elettorale e il dollaro è in pieno decollo. Nei prossimi giorni, potremmo testimoniano gli aumenti della valuta che minacciano di raggiungere i 900 dollari.

Oggi le banche hanno chiesto alla Banca Centrale di inviare loro 51,2 milioni di dollari per soddisfare le esigenze dei depositanti.

I titoli di debito hanno subito un forte calo. Il GD35, uno dei titoli più ricercati nel diritto estero, perde il 3,9%. L’AL30D, l’obbligazione utilizzata per deprezzare il dollaro, è scesa dell’1,7%. In queste condizioni il rischio paese è cresciuto di 37 unità (+1,4%) a 2.637 punti base.

Secondo l’analista finanziario Franco Tilde, “Il tasso di interesse sulle obbligazioni statunitensi ha raggiunto il 4,80%, un livello che non vedevamo da 16 anni e che supera le obbligazioni dei paesi sviluppati, le obbligazioni societarie, le obbligazioni emergenti e le obbligazioni di grado speculativo. sono obbligazioni argentine”. . È stato un terremoto. I mercati azionari sono scesi, in particolare l’indice S&P 500 (-1,37%) NYSE, che a settembre ha chiuso il mese peggiore dell’anno. “Ottobre sembra essere un altro brutto mese.”

“E a questo contesto globale, l’Argentina deve aggiungere i suoi problemi interni. Gli ADR non sono stati salvati, e poiché non ce ne sono Le basi Per arginare la tempesta, i dollari fiscali hanno raggiunto livelli record, nonostante gli interventi della banca centrale durante tutta la giornata. Ciò è stato chiaramente dimostrato nella differenza tra i prezzi in contanti a pronti e i prezzi in contanti a 48 ore. “Non ci resta che aspettare la ripresa”, ha concluso Tilde.

Lo shock è apparso nei mercati ufficiali e nei mercati dei futures. “L’Argentina ha subito un calo del debito sovrano fino al 10%”, rileva il rapporto preparato dalla società di consulenza Andres Reschini F2. Dollaro duro Alla fine ha colpito le riserve. La richiesta di dollarizzazione del portafoglio ha spinto il volume operativo di AL30D in 48 ore da 63 milioni di dollari di lunedì a 82,5 milioni di dollari, un livello simile al livello di stress pre-STEP. Pertanto, il dollaro sostenuto è aumentato del 3,6% in due mesi del mese, mentre è aumentato del 4% nell’intero mese di settembre, il che dimostra le difficoltà che la banca centrale deve affrontare nel controllare la domanda in questo contesto. Ricordiamo che delle riserve totali, solo circa 6,9 miliardi di dollari sono costituiti da dollari.

Per quanto riguarda il mercato dei futures, ha osservato che continua ad aumentare la tensione. “Alla fine dell’anno l’aggiustamento ammontava a 707 dollari, il che equivale a un calo del valore della valuta del 102% da qui fino alla fine dell’anno e del 300% per l’intero anno. La sfiducia cresce di giorno in giorno Ottobre e novembre hanno chiuso in ribasso, e se includiamo nell’analisi che… “200 milioni di dollari in MAE, il volume relativamente alto e insolito di operazioni nei primi tre dei quattro centri negoziati, ci dà un’alta probabilità che è un intervento formale”.

Le riserve hanno chiuso il round scendendo da 69 milioni di dollari a 26.566 milioni di dollari.

Il mercato azionario ha gestito un volume maggiore di 10.263 milioni di dollari, e l’indice S&P Merval dei principali titoli azionari è aumentato dello 0,74% in pesos e è sceso dello 0,2% in dollari.

Gli ADR – certificati di proprietà di azioni argentine quotate alla Borsa di New York – hanno registrato complessivamente flessioni, ad eccezione dell’IRSA che è aumentato del 4,5%.

Oggi la tensione dovrebbe essere ancora più tesa, soprattutto sui mercati dei futures, poiché la BCRA scarica la sua artiglieria in brevissimo tempo per difendere le elezioni di ottobre. In futuro, si prevede un altro intervento record per contenere il dollaro. È uno spreco inutile e rischioso, ma a ottobre i principi elettorali prevalgono su quelli economici e il mercato ne è diffidente.