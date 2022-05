I mercati si adeguano, le azioni salgono, il dollaro scende dopo il rialzo dei tassi della Fed

Le azioni sono aumentate, il dollaro è sceso e le obbligazioni sono rimbalzate dopo che la Federal Reserve ha alzato il tasso più alto dal 2000, mentre i trader attendono ulteriori indizi dal presidente Jerome Powell su quanto sia forte la banca centrale nell’affrontare l’inflazione.

Il nutrilo Inizierà a consentire alle sue partecipazioni in Treasury e titoli garantiti da ipoteca di ridursi a giugno a un tasso mensile composto iniziale di $ 47,5 miliardi, aumentando in tre mesi a $ 95 miliardi. La chiave per i mercati sarà se il commento di Powell contenga forti sorprese che potrebbero aumentare le preoccupazioni per un rallentamento economico. Terrà la sua prima conferenza stampa di persona in due anni alle 14:30 a Washington.

JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon ha affermato che la banca centrale statunitense avrebbe dovuto aumentare i tassi di interesse prima poiché le pressioni sui prezzi hanno pesato sull’economia globale. Il segretario al Tesoro Janet Yellen vede un possibile “atterraggio morbido” mentre la Fed si muove per abbassare l’inflazione. “Penso che vedremo una forte crescita il prossimo anno”, ha detto in un’intervista a un evento sul Wall Street Journal mercoledì.

Punti salienti dell’azienda:

Lyft Inc. ha annunciato. e Uber Technologies Inc. Ha riportato risultati trimestrali che indicano una forte domanda di guida, ma non è riuscito a rassicurare Wall Street sul fatto che una carenza di conducenti che è costata alle aziende centinaia di milioni di dollari in bonus si stava attenuando.

Moderna ha riportato entrate che hanno superato le aspettative, ma ha affermato che gli ordini per il suo vaccino COVID 2022 sono rimasti invariati rispetto a quanto riportato tre mesi fa.

I guadagni di Marriott International hanno superato le aspettative poiché i vacanzieri entusiasti hanno aumentato le tariffe delle camere, stimolando un rimbalzo nel settore alberghiero.

I principali eventi di questa settimana:

Giovedì la decisione sul tasso e il briefing della Banca d’Inghilterra

L’OPEC + si riunisce praticamente in una riunione regolare giovedì

Rapporto sul lavoro negli Stati Uniti per aprile, venerdì

Alcuni dei principali movimenti dei mercati: