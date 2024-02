I messicani chiedono al governo britannico di rilasciare Julian Assange

I membri della #24F Julian Assange Coalition for Life and Freedom, che hanno continuato una lotta duratura per il rilascio del fondatore di WikiLeaks, hanno messo in guardia contro il recente processo al giornalista e ricercatore a causa della natura politica e illegale di tale operazione.

Hanno chiesto di evitare che questo processo giudiziario si concluda con la sua estradizione negli Stati Uniti, dove potrebbe essere condannato all'ergastolo.

I rappresentanti delle organizzazioni sociali messicane che sostengono Assange hanno espresso dubbi sul giusto equilibrio del processo di mercoledì, in cui i due giudici hanno rinviato le loro conclusioni sull'estradizione o meno al 5 marzo.

Hanno anche smentito le affermazioni dei rappresentanti della “giustizia” americana, negando che Assange sia un prigioniero politico degli Stati Uniti e denunciandolo in tutto il mondo in questa giornata in cui, secondo i manifestanti, anche il governo di Londra gioca sulla loro dignità e prestigio.

Edith Cabrera, membro dell'organizzazione civica, ha confermato che Assange è un prigioniero politico. “Siamo molto preoccupati per ciò che potrebbe accadere dopo il 5 marzo”, ha detto.

Julian è stato sottoposto a persecuzioni sistematiche e torture psicologiche. Cabrera ha sottolineato che oggi è il secondo giorno di udienza contro di lui e ha avvertito che è in gioco la vita di un uomo innocente, che è un eccellente giornalista.

Ha sottolineato che speriamo che i giudici di quel paese, il 5 marzo o la data di pubblicazione delle loro conclusioni, concedano il diritto di appello agli avvocati di Julian.

L'organizzazione ha ricordato che, da più di 13 anni, le operazioni extragiudiziali nel Regno Unito hanno portato alla privazione della sua libertà, il che è del tutto ingiusto e disumano.

Ha sottolineato che ciò che accadrà d'ora in poi al fondatore di WikiLeaks rimarrà per sempre un punto di riferimento, nel bene e nel male, per il governo della Gran Bretagna e il suo sistema giudiziario.

Durante la protesta, il gruppo ha affisso manifesti all'ingresso principale dell'ambasciata britannica con la scritta “Giustizia, libertà per Julian”, “Non è un processo, è persecuzione”, “Non torturare la verità” e ha scandito slogan come “Mio fratello Julian”, “Il Messico mi tende la mano”.

