I Mets hanno legato Jeff McNeil a un contratto di 4 anni da 50 milioni di dollari

Il campione in carica Jeff McNeil e i New York Mets hanno completato un nuovo contratto quadriennale da 50 milioni di dollari evitando l’arbitrato salariale.

McNeil guadagnerà $ 6,25 milioni di stipendi quest’anno, $ 10,25 nel 2024 e $ 15,75 ciascuno dei prossimi due anni. I Mets avranno un’opzione da 15,75 milioni di dollari per il 2027 e 2 milioni di dollari di risarcimento. Se l’opzione 2027 viene esercitata, il valore del contratto sarà di 63,75 milioni di dollari per cinque anni.

Potrà anche ottenere un pocket bonus di $ 100.000 per aver vinto il premio MVP delle World Series e $ 50.000 per aver vinto il premio MVP della National League Championship Series; vincere il Guanto d’Oro e il Picchiatore d’Argento; ed essere selezionato per l’All-Star Game.

Il due volte All-Star ha guidato le major con una media di 0,326 la scorsa stagione. Il seconda base aveva chiesto un aumento del suo stipendio da 3 milioni a 7,75 milioni per l’anno. New York ha offerto 6,25 milioni.

È stato l’unico dei sette membri idonei all’arbitrato a non accettare un accordo, scambiando formalmente gli stipendi con la squadra prima della scadenza del 13 gennaio.

Ma i due hanno finito per accettare un contratto pluriennale per evitare di sedersi davanti a una giuria di tre giudici a St. Petersburg, in Florida.

McNeil, che compie 31 anni ad aprile, poteva diventare un free agent dopo la stagione 2024, ma ha accettato di tenerlo fuori per almeno due anni, forse tre.

Terzino eccellente e versatile, McNeil ha segnato 44 presenze in campo esterno in questa stagione, 33 a sinistra e 11 a destra. Ha pubblicato un .836 OPS con un . Nove fuoricampo, 39 doppi e 62 RBI in 148 partite per i Mets che hanno raggiunto i playoff per la prima volta in sei anni.

Ha preso una mazza piatto ed è arrivato 15 ° nella votazione del giocatore più prezioso della National League.