I Mets stavano prendendo di mira Andrew McCutcheon

Il 36enne McCutcheon è stato un battitore medio in campionato negli ultimi anni. Ha 104 OPS+ dall’inizio del 2020. Ma in questo tratto, McCutchen ha registrato .901 OPS contro il lancio con la mano sinistra. Il giocatore dell’anno della National League 2013 ha ottenuto almeno 10 successi in ciascuna delle 14 stagioni della Major League Baseball, di cui 17 l’anno scorso per i Brewers e 27 l’anno prima per i Phillies.