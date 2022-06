I migliori consigli per farlo bene e otto modelli con un buon rapporto qualità-prezzo

Configura il tuo home theater e goditi film, serie TV o sport con un’ampia diagonale e una buona qualità dell’immagine utilizzando un proiettore 4K. In questo Guida all’acquisto del proiettore 4K Ti aiutiamo Scegli il proiettore perfetto Ti offriamo una selezione di modelli con un buon rapporto qualità-prezzo.

Come scegliere un buon monitor 4K

In questa guida all’acquisto, ci concentreremo sui proiettori 4K, Perfetto per gli appassionati di film e serie che cercano la qualità.

Ma non ci sono proiettori 8K? Sì, ci sono modelli 8K come JVC D-ILA, ma non ha una risoluzione nativa, usa 4K+ spostamento dei pixel Per impostazione predefinita su una risoluzione più alta. Sebbene ci siano miglioramenti, differiscono dalla risoluzione 8K originale e, tenendo conto della mancanza di contenuti e prezzo, l’opzione consigliata sono i proiettori 4K. Ovviamente, tieni presente che la migliore qualità dell’immagine si ottiene quando inviamo un segnale al monitor con la stessa risoluzione originale. O lo stesso: non aspettarti una risoluzione 4K se riproduci contenuti in FHD.

Tecnologia di generazione delle immagini: LCD, LCoS, DLP (Quest’ultimo con le applicazioni D-ILA di JVC e le applicazioni SXRD di Sony). Senza entrare nel modo in cui funziona, ci concentreremo sui suoi punti di forza e di debolezza. I primi si distinguono per il colore naturale e la buona luminosità, anche se i neri non sono così profondi o i bianchi brillanti come il DLP, una tecnologia i cui punti di forza si distinguono per contrasto, luminosità globale, nitidezza e luminosità, anche se può essere più rumorosa . E offriamo colori meno fedeli alla realtà. Infine, LCoS combina i vantaggi di ciascuna delle precedenti tecnologie e cerca di ridurne gli svantaggi, al costo di un prezzo più elevato.

tipo di sorgente luminosa: Lampade a gas ad alta pressione, emettitori di luce laser e LED. Il primo è il più tradizionale e tende ad essere popolare tra i modelli più economici, fornendo una vita utile di 5.000 ore e una luminosità compresa tra 1.000 e 2.000 lumen e si degrada nel tempo. Le luci a LED hanno una durata superiore, un basso consumo energetico, sono disponibili in modelli compatti e sono abbastanza convenienti. Il più ambizioso è il laser, con elevata luminosità, lunga vita utile, luce poco degradabile e colori più precisi. Ma ovviamente è più costoso.

Come puoi vedere, il tipo di sorgente luminosa e la tecnologia di generazione delle immagini sono i fattori determinanti in termini di Durata, prezzo e qualità dell’immagine indipendentemente dalla risoluzione. Da qui, guarda le seguenti caratteristiche:

luminosità Oppure la quantità di luce che fornisce, necessaria per visualizzare immagini luminose e nitide (sebbene anche altri fattori come le dimensioni della stanza, la distanza o l’illuminazione ambientale abbiano un ruolo). Il minimo è di 1.000 ANSI lumen.

contrasto originale . È il rapporto tra il nero più intenso e il bianco più puro. Cioè, se un monitor ha un contrasto elevato, offre bianchi più bianchi e neri più neri. Fai attenzione perché ci sono carte artistiche confuse nel mezzo Contrasto originale e contrasto dinamico, l’ultimo è più alto. In una stanza buia, il rapporto di contrasto originale di 1500:1 va bene, ma 2000:1 o più è molto meglio.

Biglietti: Di solito ha porte HDMI, oltre a ingressi VGA e DVI per computer. Per i dispositivi meno recenti, potrebbe essere interessante avere una presa S – Video.

Modelli in evidenza

Acer H6815BD (884€) in una configurazione home theater ad un prezzo molto interessante, considerando che è una classe Proiettore 4K ad alta luminosità con 4000 ANSI lumen e supporto per contenuti HDR10, anche se puoi anche scegliere di passare a 1080p con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, il che può essere divertente per i giochi. Per evidenziare la modalità calcio e il supporto Blu-ray 3D.

Siamo di fronte a un proiettore DLP con due porte HDMI 1.4 con due altoparlanti integrati da 3W.

Acer H6815BD Videoproiettore desktop 4000 lumen DLP 2160p (3840 x 2160) Bianco 3D

BenQ TK800M (986€Proiettore 4K DLP con 3000 lumen e fino a 300 pollici Perfetto per il tempo libero e lo sportHa una modalità sportiva generale e una modalità calcio. Oltre al 4K, è compatibile con i contenuti HDR10 e HLG, con un altoparlante da 5W





BenQ TK800M 4K UHD Proiettore per l’intrattenimento domestico con HDR e HLG, 3000 lumen, Rec.709 96% di copertura

ViewSonic PX701-4K (1199€) è un proiettore 4K Capace di visualizzare su uno schermo fino a 300 pollici e 3500 lumen.

Con supporto per contenuti HDR/HLG, un altoparlante da 10 W, una modalità di gioco con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un ritardo di ingresso di 4,2 ms secondo il produttore.





ViewSonic PX701-4K 4K UHD Proiettore Home Theater (3500 Lumen, HDMI, HDR, Altoparlanti) – Bianco

Progettato per l’home cinema e i giochi, Epson Eh Tw7000 (1.278 euro) Fino a 500 pollici, facile da configurare e utilizzare È dotato di tecnologia di cancellazione del rumore. Secondo il produttore, la durata della lampada è di circa 7 anni.





Epson EH-TW7000 | Proiettore per home cinema e giochi 4K PRO-UHD | 3000 lumen | Alto contrasto 40000:1 | Lampada a lunga durata di 5000 ore | Schermo fino a 500 pollici | Tecnologia 3LCD

se vuoi Goditi la tua serie su un grande schermovedi LG HU70LS (1199€), un proiettore laser 4K con sistema operativo TV, webOS 4.5 è utile per il marchio per accedere a servizi come HBO, Prime o Netflix. Ha anche un telecomando Magic, che. Funge anche da indicatore.

Capace di visualizzare fino a 140 pollici, con una luminosità di 1500 lumen, la sua sorgente fornisce circa 20.000 ore di utilizzo (circa 20 anni secondo il produttore) e dispone di Bluetooth, che è molto piacevole da abbinare agli altoparlanti.





Proiettore TV LG 4K HU70LS – LG CineBeam con SmartTV webOS 4.5 (fino a 140″, sorgente LED a 4 canali, 1500 lumen, 3840 x 2160)

Questa è la tecnologia Optoma UHD300X (1299 euro) è un proiettore 4K DLP con 3600 lumen che offre facile installazione, qualità dell’immagine e amplificatore stereo. È compatibile con HDR e offre supporto HDCP 2.2





Optoma Technology UHD300X, Proiettore Ultra HD Home Cinema 4K, 3600 Lumen, Contrasto 30.000:1, Formato 16:9, DMD/DLP, Bianco

Un’altra interessante alternativa per gli appassionati di serie e contenuti in streaming è il ViewSonic X10-4K (1.378 euro), insieme a Connettività Bluetooth e Wi-Fi, display fino a 100 pollici e display audio ambizioso Per la direzione generale, con due altoparlanti firmati Harman Kardon.





ViewSonic X10-4K Proiettore LED SMART UHD portatile a corto raggio per giochi, famiglia e intrattenimento domestico con Wi-Fi Bluetooth e audio Harman Kardon – Antracite

Questo è un BenQ W5700 (€ 2599) Un proiettore DLP di fascia media con risoluzione 4K grazie alla sua qualità dell’immagine, poiché oltre a 4K UHD, è compatibile con HDR10, HLG e con spazi colore del 100% DCI-P3 e 100% REC, ha anche BenQ CinematicColor tecnologia per una distribuzione del colore più accurata. Facile da usare e installare.





BenQ W5700 – Proiettore DLP (4K UHD, HDR, 100% DCI-P3, 100% Rec.709, 1800 ANSI Lumen, contrasto 100.000:1, HDMI)

