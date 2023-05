Avere una console di qualità è fondamentale per godersi appieno i propri titoli preferiti. I controller per PC cablati offrono un’esperienza di gioco affidabile e fluida e sono un’ottima scelta per chi cerca un controllo preciso e una latenza minima. Inoltre, molti di questi controlli sono compatibili anche con le console.

Con così tante console disponibili sul mercato, può essere difficile scegliere quella migliore per le proprie esigenze. Per questo motivo, abbiamo compilato un elenco I migliori controller cablati per PC sono compatibili anche con le console E hanno un prezzo ragionevole.

10 accessori che i giocatori di PC chiedono a gran voce che sono così economici

I controlli che analizzeremo in questo articolo sono stati selezionati per la loro qualità costruttiva, funzionalità, compatibilità e rapporto qualità-prezzo. Ognuno di essi offre prestazioni eccezionali in diversi tipi di giochi e si adatta alle esigenze di diversi tipi di giocatori.

Inoltre, tutte le console in questo elenco hanno un prezzo competitivo, il che le rende opzioni ancora più interessanti. Senza ulteriori indugi, vediamo cosa I migliori controller cablati per PC economici che puoi utilizzare anche su console.

Gamepad Logitech F310

Gamepad Logitech F310

Gamepad Logitech F310 È una console classica compatibile con PC e console come PlayStation e Xbox. Il suo design ergonomico e i pulsanti configurabili lo rendono un’opzione versatile per goderti i tuoi giochi preferiti su diverse piattaforme. F310 è noto per la sua qualità costruttiva e durata, garantendo un’esperienza di gioco affidabile.

Il controller Logitech F310 è facile da configurare grazie al software Logitech Profiler, che consente di personalizzare i pulsanti e regolare la sensibilità del joystick. Nonostante il suo prezzo ragionevole, l’F310 offre un’esperienza di gioco comoda e precisa, rendendolo un’ottima scelta per chi cerca un controller cablato di alta qualità senza spendere una fortuna.

Nacon compatto

Nacon compatto

Nacon compatto È un controller cablato progettato specificamente per PlayStation 4, ma è compatibile anche con PC. Il controller ha un design compatto ed ergonomico che lo rende facile da usare durante lunghe sessioni di gioco. Inoltre, viene fornito con un touchpad e pulsanti di azione con risposta rapida e precisa, che garantisce un migliore controllo nei tuoi giochi.

Il Nacon Compact è l’ideale per chi preferisce una console dal design più tradizionale ma con caratteristiche moderne. Nonostante il suo prezzo economico, la console offre una solida qualità costruttiva e un’esperienza di gioco piacevole. La sua compatibilità con il PC lo rende una scelta versatile per chi desidera utilizzarlo su piattaforme diverse.

Controllo cablato PDP

Controllo cablato PDP

Controllo cablato PDP È un controller cablato compatibile con PC, Xbox One e Xbox Series X | S. Con un design simile al controller Xbox ufficiale, questo controller offre un’esperienza di gioco familiare e confortevole. Inoltre, è disponibile in un’ampia varietà di colori, permettendoti di scegliere quello che meglio si adatta al tuo stile personale.

Il controller cablato PDP è dotato di pulsanti di azione reattivi e trigger analogici per un feedback accurato durante il gioco. Il suo prezzo competitivo e la compatibilità multipiattaforma lo rendono un’opzione interessante per chi cerca un telecomando cablato di alta qualità e conveniente.

Comandante di combattimento Hori

Comandante di combattimento Hori

Lui Comandante di combattimento Hori È un controller cablato appositamente progettato per i giochi di combattimento su PC e console PlayStation. La sua forma asimmetrica e i pulsanti configurabili offrono l’esperienza di gioco perfetta per il genere. La solida qualità costruttiva e le prestazioni affidabili lo rendono una scelta popolare tra gli appassionati di giochi di combattimento.

Questo controller presenta sei pulsanti frontali e un D-pad a otto direzioni che consente un’ampia gamma di mosse e attacchi nei giochi di combattimento. Sebbene progettato principalmente per i giochi di combattimento, Hori Fighting Commander è adatto anche ad altri generi di gioco.

G-Lab K-Pad Torio

G-Lab K-Pad Torio

G-Lab K-Pad Torio È un controller cablato per console PC e PlayStation che offre un’esperienza di gioco confortevole e personalizzabile. Il controller presenta un design ergonomico e pulsanti configurabili, che ti consentono di adattarlo alle tue preferenze e al tuo stile di gioco. Inoltre, la retroilluminazione a LED aggiunge un tocco di eleganza alla tua configurazione.

K-Pad Thorium include anche funzionalità come la vibrazione e il giroscopio, che migliorano l’immersione nei tuoi giochi preferiti. Nonostante il suo prezzo ragionevole, questa console offre una solida qualità costruttiva e prestazioni affidabili. La sua compatibilità con PC e PlayStation lo rende una scelta versatile.

Controller di ricognizione Turtle Beach

Controller di ricognizione Turtle Beach

Lui Controller di ricognizione Turtle Beach È un controller cablato compatibile con PC e Xbox. Questo controller presenta un design ergonomico e pulsanti configurabili, che consentono un’esperienza di gioco personalizzata e confortevole. Inoltre, la costruzione di alta qualità e le prestazioni affidabili rendono questo controller un’ottima scelta.

Il controller Recon include anche funzionalità uniche come il controllo vocale integrato e la funzione Pro-Aim, che migliora la precisione nei giochi di tiro. Il suo prezzo competitivo e la compatibilità multipiattaforma lo rendono un’opzione interessante per chi cerca un telecomando cablato di alta qualità e conveniente.

Ottimizzatore di spettri PowerA

Ottimizzatore di spettri PowerA

Lui Ottimizzatore di spettri PowerA È un controller cablato compatibile con console PC e Xbox che offre un’esperienza di gioco personalizzabile e coinvolgente. Questo controller è dotato di illuminazione a LED personalizzabile, che ti consente di personalizzarne l’aspetto in base al tuo stile personale e alle impostazioni di gioco. Inoltre, include due pulsanti programmabili aggiuntivi sul retro.

Lo Spectra Enhanced offre un design ergonomico e una solida qualità costruttiva a un prezzo accessibile. La sua compatibilità multipiattaforma e le funzionalità personalizzabili lo rendono un’ottima scelta per chi cerca una console cablata di alta qualità e conveniente.

EasySMX ESM-4108

EasySMX ESM-4108

Lui EasySMX ESM-4108 È un controller cablato compatibile con PC, Nintendo Switch e dispositivi Android. Questo controller presenta un design ergonomico e una funzione di vibrazione, offrendo un’esperienza di gioco confortevole e coinvolgente. Il suo prezzo ragionevole e la compatibilità multipiattaforma lo rendono una buona scelta.

L’ESM-4108 offre una qualità costruttiva decente e prestazioni affidabili. I suoi pulsanti e joystick forniscono una risposta precisa e veloce, garantendo un controllo ottimale nei tuoi giochi preferiti. Se stai cercando un controller cablato economico e versatile, EasySMX ESM-4108 è un’opzione eccellente da considerare.