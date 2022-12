I migliori giochi gratuiti che puoi iniziare se ricevi una console per Natale

Il Natale è una stagione con molte spese e, alla luce di ciò, non fa mai male risparmiare con alcune Giochi Libero. Questi sono perfetti per sfruttare la console o il PC che ci hanno regalato i nostri cari.

Tuttavia, se cerchiamo titoli di questo tipo su Google, sicuramente ne appariranno molti, ma… ne vale davvero la pena? Forse è meglio scegliere quelli già integrati.

Queste proposte sono quelle che non solo hanno molti contenuti, ma hanno anche grandi comunità dietro di loro. Ricevono anche aggiornamenti regolari e in alcuni casi hanno crossplay o crossplay.

Cioè, può essere giocato con i proprietari di altre piattaforme; Ecco perché c’è sempre qualcuno con cui giocare in qualsiasi momento. Questo è l’ideale per una “maratona” che dura diverse ore.

Va notato che il termine “gratuito” per i migliori giochi da godersi a Natale si applica ai giochi free-to-play o F2P.

Ciò significa che non hanno alcun costo, ma se il giocatore desidera contenuti aggiuntivi, deve pagare un certo importo. Questo è noto come microtransazioni.

Tuttavia, a volte non è necessario investire denaro per divertirsi. A volte basta essere bravi a giocare.

Quali sono i migliori giochi gratuiti per approfittare di questo Natale?

Il seguente elenco presenta alcuni dei migliori giochi gratuiti di cui puoi approfittare per giocare alla tua console o PC questo Natale:

Leggende dell’apice

Disponibile su: Xbox One e Xbox Series X | S, PS4, PS5, Nintendo Switch e PC.

Questo gioco Battle Royale di Respawn Entertainment ed EA ha già tonnellate di contenuti disponibili e una community di oltre 100 milioni di giocatori.

È uno sparatutto in prima persona o un gioco FPS con personaggi attraenti con diverse modalità di gioco. Attualmente è alla sua quindicesima stagione e ha un crossover.

eFootball

Disponibile su: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC.

Calcio elettronico Ora è tra i migliori giochi gratuiti in questa lista per Natale. Ma è giusto dire che ha avuto un inizio molto difficile.

Solo attraverso molti aggiornamenti questo simulatore di calcio non solo è migliorato, ma ha ricevuto campionati da tutto il mondo. Ha anche i mirini richiesti.

Fortnite

Disponibile su: Xbox One e Xbox Series X | S, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC e Android.

Uno dei giochi Battle Royales più popolari al mondo non può essere escluso dalla lista dei migliori giochi gratuiti per Natale.

Gran parte del suo fascino risiede nel costante rinnovamento del gameplay e dei contenuti. Ma è anche grazie alla sua ampia disponibilità e alle molteplici opzioni, che lo rendono attraente e avvincente.

Monitoraggio 2

Disponibile su: Xbox One e Xbox Series X | S, PS4, PS5, Nintendo Switch e PC.

Questo titolo mantiene tutto buono dal suo predecessore ed è gratuito. Oltre al cross-play, include nuove modalità di gioco.

Il loro rinnovamento è costante, il che vale non solo per le nuove skin e altri oggetti, ma anche per gli eroi. È uno dei principali titoli di proprietà di Blizzard Entertainment.

Aggiornamento di Call of Duty: Warzone 2.0.1

Disponibile su: Xbox One e Xbox Series X | S, PS4, PS5 e PC.

Questa nuova versione di zona di guerra Merita anche di essere nella lista dei migliori giochi gratuiti che puoi goderti questo Natale.

Come previsto, mantiene il gameplay avvincente di un gioco FPS militare Call of Duty Ma questa volta si applica a Battle Royale. Chi è alla ricerca di una grande sfida non rimarrà deluso.

Oltre a questi titoli gratuiti che abbiamo maggiori informazioni di giochi dentro Giocatore della Terra.