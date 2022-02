I migliori giochi multiplayer per dispositivi mobili

A tutti noi piace di più Gioca con i nostri amici o con altri giocatori. Fortunatamente, negli ultimi anni gli app store si sono riempiti Giochi multiplayer Che possiamo goderci fianco a fianco con altri giocatori, o affrontarli in battaglie epiche.

I giochi multiplayer ci permettono di divertirci con amici, familiari o con altri giocatori in tutto il mondo.

Per tutti coloro che amano giocare con altri giocatori, ecco un elenco di alcuni dei migliori giochi multiplayer per Android e iOS.

– “Call of Duty: Mobile” (Android e iOS): Call of Duty è uno degli epici giochi di guerra che i giocatori apprezzano. Attraverso “CoD Mobile”, il gioco presenta il confronto giocatore-giocatore sui telefoni cellulari, attraverso un agile e divertente sparatutto in prima persona, con molte modalità di gioco e grandi ricompense.

– “Chiedi” (Android e iOS): E adesso “ParolaDiventando un gioco di riferimento, i fan dei giochi di pensiero possono divertirsi con “Trivia Crack”, un gioco multiplayer che presenta una dinamica di domande e risposte, simile a quella che troviamo in Trivial Pursuit. L’obiettivo è rispondere a quante più domande possibili e raccogliere tutto il formaggio colorato.

– “Brawl Stars” (Android e iOS): Uno dei giochi preferiti del gioco “giocatore contro giocatore” (giocatore contro giocatore). È un gioco di battaglie tra giocatori, ciascuno della durata di tre minuti, in cui possiamo scegliere una varietà di personaggi, ognuno con mosse e armi uniche. Divertimento con molte ricompense da sbloccare.

– “Clash of Clans” (Android e iOS): Un altro gioco che è diventato un fenomeno di massa, anche se è stato abbandonato da diversi anni. È un gioco di strategia in cui dovremo creare un villaggio, formare un clan con altri giocatori, creare un esercito e competere in battaglie contro clan e altri giocatori di tutto il mondo.

– “PUBG Mobile” (Android e iOS): Con più di due anni alle spalle, questo è ancora uno dei «battaglia reale» I preferiti dai fan PVP. È uno dei giochi con la migliore grafica che possiamo trovare sui telefoni cellulari e ci consente di partecipare a enormi battaglie, con un massimo di 100 giocatori, su mappe molto grandi.

– “HeartStone” (Android e iOS): Giocattolo biglietti da visita Ispirato al popolare gioco di ruolo multiplayer “World of Warcraft”. È un gioco di carte in cui dobbiamo usare tattiche e strategie per battere altri giocatori. Dobbiamo vincere le partite per sbloccare nuove carte e buste.

– “Fortnite” (Android e iOS): Se parliamo di ‘PUBG’ e ‘Call of Duty’ non possiamo escluderlo”È un gioco elettronico“Battle Royale, il gioco che ha portato i giochi “Battle Royale” sulla scena mondiale. Questa dinamica è molto simile a quella di PUBG, combatti con un massimo di 100 giocatori su mappe grandi, dove può rimanere un solo giocatore. Un gioco molto interessante con un gran numero di oggetti da sbloccare.