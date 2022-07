I migliori laptop della categoria sono in vendita durante il Prime Day!

Chromebook HP: il Prime Day non può mancare

Un semplice computer ad un prezzo molto competitivo, Perfetto per gli studenti. Ha uno schermo FDH da 14 pollici insieme a un processore Intel Celeron N4020 con core da 1,1 GHz e 2,8 GHz, 4 GB di RAM e memoria SSD eMMC da 64 GB che lo rendono perfetto per le tue esigenze. Il suo prezzo è sceso a 189 euro.

Lenovo IdeaPad 3 Gen 6

Un altro Lenovo che vale il prezzo a cui rimane, l’IdeaPad 3 Gen 6. Laptop da 15,6 pollici e Risoluzione Full HD. Perfetto per tutti i tipi di attività di base o per studenti. Viene fornito con un SSD super veloce da 256 GB e Windows 11 Home installato immediatamente. Inoltre, contiene un file Il design più leggero e più bello. il suo prezzo? Rimane a soli 399€!

Onore Magico Libro 14

Se stai cercando qualcosa con buone caratteristiche, dinamiche e uno schermo per vedere il meglio Contenuti di intrattenimento o aziendaliQuesto è per te per € 499 per il Prime Day. Lo schermo da 14 pollici, lo chassis metallico e il processore Intel Core i5-10210U sono pronti per qualsiasi attività o anche multitasking. La luce blu evidenzia lo schermo per evitare l’affaticamento visivo.

HONOR MagicBook 15 nel Prime Day

HONOR trionfa con questo modello di Ultrabook. È il più sottile ed elegante, portalo ovunque con uno schermo da 15,6″. La sua scocca interamente in metallo, con sensore di impronte digitali, Windows 11 e una parte tecnica strepitosa: processore di ultima generazione, schermo con risoluzione Full HD… e un prezzo di soli 599 euro!

HP Pavilion Aero 13

Dalla mano di HP, questo versatile HP Pavilion Aero. 13,3 pollici Ti permetteranno di portarlo comodamente ovunque ti serva… Ma non lasciarti travolgere dalle sue dimensioni, perché è piccolo ma potente: è dotato di un processore AMD Ryzen 7 5800U (come i giochi!), 16 GB di RAM e altri 512 GB di SSD.

Ha i colori bianchi più sofisticati e viene fornito con l’ultima versione di Windows 11 Home. Ottieni un prezzo di fascia alta nella fascia media: da € 999 a € 699!

HP Vitto

Non possiamo perdere l’occasione Consiglia un laptop da gioco all-in-one. L’HP Victus è un vero top di gamma. È una bestia da giocare o da usare come laptop per l’editing: ha l’ultima GeForce RTX 3050 e 144Hz. Naturalmente, l’unico aspetto negativo è che non ha un sistema operativo. Il prezzo scende a 799€: via!

LG Gram

L’LG Gram è una delle nostre ottime scelte. perché? Oltre all’avversario, si distingue, come suggerisce il nome, per il suo peso. Solo 1 kg! Ciò significa che il rapporto dello schermo è dell’11% rispetto ai modelli precedenti. Oltre ad essere leggero, è anche molto potente, con processori di ultima generazione e 512 GB da SSD. La cosa più impressionante è il prezzo: scendere a 1099 euro!

Lenovo Legion 5 Gen 6: il meglio del Prime Day

per concludere la selezione, Altri grandi sconti sui laptop da gioco. Se stai cercando l’attrezzatura definitiva, che sarà la tua fedele compagna di gioco e di lavoro per molti anni, avrai ragione con il Lenovo Legion 5 Gen 6. Con uno schermo da 15,6 pollici, accompagnato da 165Hz e dalla grafica più potente sul mercato dei laptop, non vorrai buttarlo via.

Puoi ottenerlo per soli € 1649 su Amazon. Vai sconto!