I migliori look dell’after party degli Oscar

dietro il Lo splendido tappeto rosso Alla 94a edizione degli Academy Awards, le celebrità non volevano perdersi la festa che la rivista organizza anno dopo anno. Fiera della vanità. Il Performing Arts Center, a Beverly Hills, è stato il luogo scelto per celebrare questo evento esclusivo in cui le celebrità hanno influenzato i loro costumi.

La coppia formata da Joe Jonas e Sophie Turner, e le splendide sorelle Kardashian o Anya Taylor-Joy, hanno catturato tutti gli sguardi con il loro aspetto abbagliante che ha fatto la differenza. Questi erano gli outfit più memorabili sul tappeto blu.





Leggi anche

Sandra Arbat

Sophie Turner e Joe Jonas hanno suscitato molto scalpore con il loro aspetto. L’attrice ha mostrato le sue curve premaman in un abito rosso disegnato da Louis Vuitton, la sua azienda di punta. Il britannico era raggiante in un modello con maniche lunghe, scollo alto e corpetto stretto in vita, con una gonna ampia. Un colore da abbinare ai suoi capelli rossi che ha raccolto per l’occasione in una lucida coda di cavallo.

Joe Jonas e Sophie Turner alla festa di Vanity Fair) Evan Agostini/AFP

Dal canto suo, il cantante ha fatto la differenza con uno smoking innovativo con i suoi dettagli paillettes Indossare giacca e pantaloni è un’opzione che segue la tendenza degli ospiti a rinunciare ai classici abiti da sera, come Timothée Chalamet sul red carpet degli Oscar.

Leggi anche

Kim Kardashian era uno dei più grandi eroi del ballo di fine anno con un vestito aderente blu di Balenciaga che si concludeva con un enorme strascico. La donna d’affari non è rimasta indifferente per la sua decisione di posare sul tappeto rosso con occhiali da sole argentati.

Kim Kardashian alla festa di Vanity Fair Evan Agostini/AFP

Kendall Jenner ha copiato sua sorella Kim con gli occhiali da sole. La modella è apparsa sul tappeto rosso con uno splendido abito nero oversize di Balenciaga.

Kendall Jenner alla festa di Vanity Fair) Evan Agostini/AFP

Anya Taylor-Joy si è affidata a Dior, l’azienda di cui era ambasciatrice, per avere successo in un abito in chiffon nero trasparente con gonna in tulle e pantaloncini tipo corsetto. Ha terminato il suo look con un trucco di alto profilo per le labbra e un cappuccio a rete.

Anya Taylor-Joy alla festa di Vanity Fair Evan Agostini/AFP

Zendaya indossava uno smoking nero, con una giacca lunga e pantaloni incandescenzaChe ha abbinato a una camicia rosa fucsia e cravatta nera.

Zendaya alla festa organizzata da Vanity Fair Fraser Harrison / Agence France-Presse

Kristen Stewart ha mostrato il suo lato più sexy in un abito Chanel con una splendida scollatura, bottoni ingioiellati e un fiocco.

Kristen Stewart alla festa di Vanity Fair) Patrick Ty Fallon/AFP

Pedro Almodovar, con a aspetto completo Nero con fiocco blu sul rever della giacca in ricordo dei profughi ucraini.

Pedro Almodovar alla festa organizzata da Vanity Fair Fraser Harrison / Agence France-Presse

Jessica Alba, molto carina in un abito Carolina Herrera blu navy, con body in rete, stile corsetto e gonna voluminosa alla caviglia.

Jessica Alba alla festa di Vanity Fair Danny Molochuk/Reuters

Natalie Portman e Benjamin Millepied erano una delle coppie più eleganti. L’attrice ha avuto un impatto con un design Christian Dior verde muschio. Un vestito di un colore diverso a questa festa in cui dominava chiaramente il colore nero, che si distingueva per il suo stile ellenico e la fascia dorata. Da parte sua, suo marito ha preferito a aspetto completo Nero.

Natalie Portman e Benjamin Millepied al Vanity Fair Party Danny Molochuk/Reuters

Sienna Miller ha scelto Armani Privé, che mescola tessuto satinato con strass. L’attrice ha sfoggiato un design diverso, con un corpo e dettagli asimmetrici mozzato Gonna in lana con spacco frontale.

Sienna Miller alla festa di Vanity Fair) Patrick Ty Fallon/AFP

Hailey Bieber è riemersa dal suo colpo in uno splendido abito color sabbia di Saint Laurent, con arricciature sulla scollatura e sulla gonna che accentuano la sua silhouette e i dettagli. interruttori Sul ventre con spilla in bronzo.

Hailey Bieber alla festa di Vanity Fair Danny Molochuk/Reuters

Camila Morrone ha letteralmente brillato in un vestito di paillettes argento che la ha catturata di nuovo in aria.

Camila Morrone al party organizzato da Vanity Fair Patrick Ty Fallon/AFP

Sofia Vergara è stata fedele al suo stile con un abito con scollo a cuore e una silhouette a sirena di Marc Zunino. un’attrice famiglia moderna Non è sorpresa dal tipo di chiffon che indossa di solito sul red carpet, ma dobbiamo ammettere che questo stile le sta bene, così come il colore crema che si sposa bene con la sua pelle.

Sofia Vergara alla festa di Vanity Fair Danny Molochuk/Reuters

Ricky Martin e Joan Youssef hanno allestito il tappeto rosso nei classici smoking bianchi e neri.

Gwan Yusef e Ricky Martin al party organizzato da Vanity Fair = Fraser Harrison / Agence France-Presse

Suki Waterhouse si è unita alla frenesia delle piume in un abito grigio polveroso di Alexandre Vauthier, pieno di piume. paillettes Dettaglio di piume sul fondo della gonna.

Suki Waterhouse al party organizzato da Vanity Fair Danny Molochuk/Reuters

Chrissy Teigen ha fatto una dichiarazione in un abito asimmetrico con paillettes metalliche di Georges Hobeika, con una scollatura senza spalline, una pancia profonda e una gonna semitrasparente che rivelava le gambe.

Chrissy Teigen alla festa di Vanity Fair Evan Agostini/AFP

Emily Ratajkowski ha indossato uno splendido completo Armani Privé, composto da un busto arancione che rivelava la sua scollatura e una gonna nera con paillettes con uno spacco frontale.

Emily Ratajkowski alla festa di Vanity Fair Evan Agostini/AFP

Katie Holmes ha optato per un semplice design nero con spacchi sul ventre, una delle grandi tendenze dell’anno che ha trionfato a questa festa.

Katie Holmes alla festa di Vanity Fair Fraser Harrison / Agence France-Presse

Vanessa Hudgens ha fatto ricorso al nero impeccabile, colore che indossava un tempo sui red carpet, per questo evento esclusivo. L’attrice ha scelto un design del collo senza spalline che si distingueva per i suoi dettagli paillettes E la gonna piena di chiffon che dava il tocco romantico.

Vanessa Hudgens alla festa di Vanity Fair Danny Molochuk/Reuters

Anche Rita Ora è rimasta fedele al suo stile stravagante con il design Miss Sohee. Abito senza spalline con strass ricamati sulla scollatura, che ha abbinato a un kimono con maniche a sbuffo e stampa orientale.

Rita Ora al party organizzato da Vanity Fair) Evan Agostini/AFP

Nikki Hilton sfoggia la sua gravidanza nel più puro abito Marilyn Monroe I signori preferiscono le bionde. Suor Paris era raggiante in un abito elegante con scollatura senza spalline e un fiocco sul retro che terminava con uno strascico.

Nicky Hilton al party organizzato da Vanity Fair Evan Agostini/AFP

Poppy Delevingne si è unito alla moda interruttori In un abito aderente nero con scollo alto e dettagli metallici su tagli circolari, di Christopher Kane.