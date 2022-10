I migliori sacchi da boxe permanenti per esercizi in palestra a casa | Mostrare

Abbiamo testato i migliori sacchi da boxe sul mercato per l’allenamento a casa.

Negli ultimi anni in Spagna sono state aperte molte palestre di boxe specializzate e questo è un chiaro esempio della crescente popolarità di questo sport, che, ovviamente, può essere praticato anche da casa.

Quali sono i vantaggi della boxe?

Essendo uno sport ad alto impatto, la boxe aiuta a migliorare la capacità aerobica e la resistenza anaerobica. Di conseguenza, il volume della ventilazione polmonare aumenta, abbassa la pressione sanguignaE il rafforza il cuoreE il migliora la forma fisica (coordinazione, riflessi, equilibrio) e tono muscolaretra molti altri vantaggi.

Ha anche vantaggi a livello mentale: è forte stimolante emotivo Pertanto, è una delle alternative più interessanti per alleviare lo stress, la tensione e l’ansia.

I migliori sacchi da boxe autoportanti

Per praticare la boxe in casa, l’elemento chiave è avere un sacco che puoi colpire con mani e piedi. Per questo confronto abbiamo scelto Quattro modelli con base Da appoggiare direttamente a terra (così non devi appenderlo), che può essere riempito con sabbia o acqua garantirne la stabilità e che hanno borsa rigida (Non ci sono modelli ad aria.)

Nello specifico, si tratta di Sacco da boxe Dripex (con una valutazione media di 7 punti), Allenatore di boxe MMA kickboxsack (7), Sacco da boxe in piedi Homcom (5.5) e Set da boxe Fulava (8.75).

Tutte queste borse sono state testate per un minimo di tre settimane, con Quattro esercizi settimanali della durata di 30-45 minutiE prendi sempre precauzioni per riscaldare i muscoli e stringerli per evitare lesioni. Sono stati valutati:

– disegno. Qualità costruttiva, resistenza dei materiali, facilità di montaggio…

– stabilità. Strettamente correlato al peso che può essere inserito nelle sue basi e negli altri sistemi di ammortizzazione e stabilizzazione, è fondamentale assicurarsi che non cada con colpi e calci.

– Supplementi. Se portano qualsiasi tipo di accessorio, l’inclusività delle loro brochure…

– Aharon. Dal poterne regolare l’altezza all’essere collegati a un’app mobile per partecipare a lezioni guidate.

Qual è il miglior sacco da boxe da casa?

vincitore del sacco da boxe Confronto Set da boxe FulavaProgettato con materiali di alta qualità, estremamente stabile, tracciamento shock e segni vitali da un’app, che può essere utilizzata anche per partecipare a lezioni guidate.

Sacco da boxe Fulava: la nostra scelta

È il modello più completo in termini di dotazione e funzionalità. Oltre alla borsa, viene fornito con un paio di guantoni da boxe e un paio di guanti, un cardiofrequenzimetro ECG a canale singolo e quattro sensori a 6 assi per monitorare i movimenti e i colpi diretti.

egli è chiamato; Questi sensori sono posizionati nei guanti e nella parte superiore della borsa stessa – oltre alla parte nella fascia toracica – in questo modo si ottengono informazioni che vengono utilizzate per registrare l’attività e mantenere l’esercizio in azione L’area è consigliata.. .

scheda dati Altezza totale e altezza base: 185 cm; 45 cm

185 cm; 45 cm Mostrare: 58,5 cm

58,5 cm Sensori: 4 di 6 assi, con batterie a bottone al litio 3v 2025.

4 di 6 assi, con batterie a bottone al litio 3v 2025. Elementi: Un sacco da boxe, un paio di guanti e guanti, un cardiofrequenzimetro con un canale ECG e 4 sensori a sei assi.

Un sacco da boxe, un paio di guanti e guanti, un cardiofrequenzimetro con un canale ECG e 4 sensori a sei assi. Aharon: Resistente all’acqua, pelle sintetica, Bluetooth 4.0 BLE.

Per questo è necessaria l’applicazione dell’azienda, che fornisce un ampio ecosistema di lezioni in diversi sport (incluso, ovviamente, il pugilato) per sfruttare al meglio il dispositivo: più di 60 lezioni dal vivo a settimana e più di 2.500 on-demand differenti fasi. Per accedervi è necessario un abbonamento (ce ne sono due), ma puoi provarlo grazie al fatto che include un mese gratuito.

Se decidi di non contrarre non succederà nulla, potrai continuare ad utilizzarlo (dovrai anche avviare l’applicazione e scegliere un corso gratuito). Queste lezioni sono particolarmente interessanti nella disciplina, soprattutto per i principianti, che imparano a moltiplicarsi e ottenere una serie di successi in modo divertente.

raccogliere sacco da boxe Set da boxe Fulava È molto semplice. La base viene riempita con acqua o sabbia, chiusa e collegata con un adattatore, quindi viene posizionata la borsa. Il sensore posto su di esso è attaccato ad un adesivo, e quelli sui guanti e il cardiofrequenzimetro hanno connettori specifici. Il set è molto stabile e può essere spostato facilmente inclinandolo grazie alla forma della sua base.

Il meglio, il peggio e le conclusioni Meglio : Installazione semplice, sensori per monitorare l’esercizio e app Con lezioni guidate.

: Installazione semplice, sensori per monitorare l’esercizio e app Con lezioni guidate. peggio: È il modello più costoso (e di gran lunga) scelto.

È il modello più costoso (e di gran lunga) scelto. conclusione: È perfetto per iniziare la boxe in casa grazie all’ecosistema completo che circonda la borsa.

Sacco da boxe durevole Dripex: l’alternativa e il miglior rapporto qualità-prezzo

Quando riempito di sabbia è un sacco abbastanza stabile; Con meno acqua. E questo in aggiunta al fatto che con questo secondo elemento “pesa meno”, il produttore sconsiglia l’uso della ventosa, che è molto simile al sistema Kickboxsack, che la tiene su qualsiasi pavimento liscio.

Quando sono a posto, è difficile spostarle ed è praticamente impossibile farlo con la forza: per prima cosa bisogna togliere le ventose una ad una (ne hanno 12) inserendo qualcosa di sottile – una lettera, un carta di credito – sotto di loro e poi puoi scorrere.

Sacco da boxe in piedi Dripex Ha anche un sistema di ammortizzatori composto da quattro ammortizzatori, gomma e una solida piastra in acciaio inossidabile. La borsa stessa è costruita in più strati pensando alla durabilità: schiuma EPE ad alta densità, un’imbottitura in tela e un rivestimento in pelle PU di 2 mm di spessore.

Allenatore di boxe MMA con sacco da boxe Stand Up Kickboxsack

Di dimensioni estremamente compatte, è dotato di un sistema di assorbimento degli urti (molto simile al sistema Dripex), costituito da quattro molle progettate per ottenere un assorbimento di impatto e rumore a 360 gradi. Insieme al set di ventose poste sotto la base, lo rende molto stabile. Naturalmente, l’assieme impedisce che si muova una volta installato, quindi è necessario pensare attentamente a dove metterlo.

È disponibile in due confezioni: una con la base (può essere riempita con acqua o sabbia) e l’altra con la borsa stessa, e include tutto il materiale necessario per il montaggio e una guida completa. Dall’aspetto resistente, la borsa ha cuciture rinforzate ed è adatta, secondo il produttore, all’uso sia all’interno che all’esterno. Il Allenatore di boxe MMA Kickboxsack Non viene fornito con accessori aggiuntivi.

Sacco da boxe in piedi HOMCOM

È il modello più dirompente fino ad oggi. Vale a dire, la sua base, che è anche la più piccola, può essere riempita solo con 45 kg di sabbia o 30 litri di acqua (o una miscela di entrambi). La borsa in sé è piuttosto strana, perché non copre l’intera superficie, ma è di 63 cm e la sua altezza può essere regolata, sì. Questo compito è svolto dal suo supporto ultrasottile, che può essere regolato tra 87 e 107 cm.

Il sistema stesso non avverte resistenza ed è facile da spostare quando viene urtato. Inoltre, sono più rumorosi di altre opzioni. Al contrario, la compilazione HOMCOM Sacco da boxe in piedi Di per sé è piccolo.

* Tutti i prezzi di acquisto indicati in questo articolo sono validi dal 31 ottobre 2022.

