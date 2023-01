I migliori telefoni del 2022, secondo il team di revisione a 20 bit

Sebbene i marchi abbiano rallentato nelle ultime settimane con i loro lanci, l’anno che volge al termine è stato intenso in passato Mobile Così, nelle notizie e recensioni Dispositivi in ​​primo piano. 20Bits offre la propria selezione tra tutti smartphone Ho potuto testarlo e analizzarlo, una compilation che riflette sul livello alto e medio. il Dieci modelli che ci sono piaciuti di più Sono dettagliati di seguito (la classifica non segue la solita formula dei primi dieci).

nessun telefono (1)

Il retro chiaro e luminoso del telefono Nothing (1) (20 bit)

il Niente primo cellulareil giovane brand britannico il cui uomo di riferimento era Carl Bay, Era una delle aspettative più attese e soddisfatte. La differenziazione su cui si basa (il retro trasparente che rivela alcuni dei suoi componenti, la facciata con motivi chiari) è accolta a braccia aperte al centro più della stessa cosa che prevale sullo sfondo. I test a lungo termine confermano la sua importanza nella fascia media con i viaggi.

OPPO Trova X5

OPPO Trova il design X5 (20 bit)

Pur essendo il fratellino, il OPPO Find X5 colpisce per il suo schermo eccezionale, è guidato principalmente dal suo design (attenzione al colore bianco ceramico), fotocamere (con un fattore MariSilicon X, una NPU di nostro sviluppo), ricarica rapida da 80 W e un display Amoled che ti fa innamorare. Un leggero inconveniente è stato il suo attaccamento al Qualcomm Snapdragon 888, che è un processore premium ma a partire dal 2021.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Il Samsung Galaxy S22 Ultra è integrato con la S Pen (20 bit)

il Ci è piaciuto il Samsung Galaxy S22 Ultra più del suo appariscente predecessoreTanto che abbiamo detto che è stato uno dei migliori cellulari del marchio sudcoreano negli ultimi anni. Di carattere sontuoso, trasmetteva la sensazione di essere stato concepito come un rinnovamento dell’estinta serie Notes. Era più sofisticato del suo predecessore e incarnava un display sbalorditivo, una vera meraviglia. Canale accompagnato, sì, da una parte in corso.

iPhone 14Pro

Design e colori di iPhone 14 Pro Segui i preferiti

il L’iPhone 14 Pro è stato il modello di ultima generazione di Cupertino con più incentivi Alla nostra collega Marta Gascon, che spiega di essersi innamorata di quasi tutti gli aspetti ma allo stesso tempo di essere stata un po’ frustrata dallo sviluppo della generazione a mezzo gas. Infatti, nella sua recensione si è chiesto se manzana Ha colpito il tetto. Ha elogiato le prestazioni migliorate del chip A16 Bionic e la luminosità extra sullo schermo brillante. Rispetto invece alla tanto chiacchierata isola dinamica, osserva che la “decorazione” sullo sfondo non è più crepe…

Xiaomi 12

Xiaomi 12 in viola (20 bit)

Confronto delle funzionalità a 20 bit Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, un’analisi che porta alla conclusione che entrambi sono legati alla proposta. Tuttavia, la delicata filatura, e Nonostante il fratello maggiore implicasse miglioramenti più premium, uno di questi è rimasto con lo Xiaomi 12 Per l’aggiunta elegante e speciale che la sua forma compatta (6,28 pollici) apporta all’esperienza.

GooglePixel 7 Pro

Schermo di Google Pixel 7 Pro (20 bit)

il Google Pixel 7 Pro ha approvato gli aspetti seducenti di Pixel 6 Pro (dall’inizio del 2022), un’eredità leggermente arrotondata dall’evoluzione (nella continuità generale) nel design, nel processore, nel fattore Android 13 e nel progresso fotografico. L’esperienza Pixel di solito è divertente, così come l’utilizzo delle sue fotocamere.

Realme GT2Pro

Design di Realme GT 2 Pro ispirato alla carta (20 bit)

Realme GT 2 Pro è stato presentato al MWC di Barcellona Al culmine di ciò che significa la premiere del brand cinese nella fascia alta da 800€. Si osserva il salto del produttore. Oltre al design e alla trama (il retro è ispirato alla carta), il modello si distingue per le sue prestazioni e per l’aggiunta che si ottiene sia nella qualità dell’immagine che nell’esperienza dello schermo, notevolmente elevata.

Samsung Galaxy Z Flip4

Design Samsung Galaxy Z Flip4 (20 bit)

Alla fine, 20 bit non hanno potuto avere un assaggio SAMSUNG Galaxy Z Fold4, ma sì Galaxy Z Flip 4, lo standard del settore per eleganti tasche a fessura. Tuttavia, non ha ripreso il salto che si è verificato da Flip a Flip 3 e tende alla continuità Temptation ha confermato che Samsung ha nuovamente colpito nel segno. Il suo design raffinato, le sue dimensioni che lo rendono molto appetitoso e la circostanza ridotta al minimo dello schermo premium non sono sorprendenti.

Onore 70

Design Honor 70 in nero (20 bit)

il Honor 70 si intrufola nell’elenco per i suoi aspetti allettanti e il case sorprendente, famigerato se non si ha familiarità con i telefoni cellulari del produttore cinese. Questo elegante mid-range è stato attratto prima dal suo design, poi dal suo splendido schermo curvo e dalle sensazioni lasciate dalle tue foto e dai tuoi video. Non importava che il processore fosse del 2021. Se solo il marchio avesse potenziato di più il suono…

PICCOLA F4 GT

PICCOLO cupolino F4 GT (20 bit)

il POCO F4 GT è stato un degno debutto nel mondo del mobile gaming. Il primo Xiaomi di questo profilo ad arrivare in Spagna aveva il vantaggio che le sue caratteristiche lo rendevano suggestivo non solo agli occhi dei potenziali utenti. Il suo design metallico, le prestazioni e lo schermo smentiscono il suo contenimento in termini di fotografia, in particolare con dettagli che indicano che la batteria si stava scaricando rapidamente, un aspetto che è stato tuttavia corretto dalla ricarica ultra rapida da 120 W.

Menzioni speciali

Oltre ai 10 cellulari indicati, 20 bit indicano a Menzioni speciali, altri dieci smartphone apprezzati nelle nostre recensioni: Huawei Mate 50 ProE il Huawei P50ProE il Xiaomi 12T ProE il One Plus 10 ProE il One Plus 10TE il Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 6E il Samsung Galaxy A33 5GE il Realme GTNeo 3 S Vivo v23.

Iscriviti con noi le notizie E ricevi le ultime notizie sulla tecnologia nella tua e-mail.