I mini proiettori portatili hanno un enorme schermo cinematografico ovunque

C’è una guerra dichiarata tra televisori e proiettori. Mentre il primo si sta ingrandendo, con modelli fino a 140 pollici, il secondo ha ridotto le sue dimensioni per essere più facile da trasportare senza rinunciare alle sue funzionalità più avanzate. Lo scorso dicembre è stato annunciato l’arrivo dell’N1 Ultra, un piccolo proiettore laser 4K, seguito ora da un altro proiettore. Due modelli più economici ma basati sullo stesso design.

Tutto è iniziato quando la società cinese JMGO ha lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter per l’N1 Ultra. Il suo clamoroso successo, con oltre 1.700 sponsor, ha ora permesso a N1 Pro e N1 di accompagnarlo. Nonostante le loro differenze tecniche, condividono tutti un supporto di tipo gimbal, che lo consente Regia di proiezione in diverse direzioni e inclinazioni Per sfruttare luoghi come pareti o soffitti.

Tutti e tre i modelli condividono anche il MALC (Microarchitettura di controllo laser adattivo), che aiuta a ridurre le macchie che a volte si verificano con i proiettori laser. Inoltre, offre luminosità uniforme, profondità di colore fino a 10 bit, Conforme a HDR10 e contrasto 1600:1.

tecnologia ottica

“Il riconoscimento che abbiamo ricevuto da spettatori, produttori professionisti e recensioni indipendenti conferma che la tecnologia laser a 3 colori è la strada giusta da percorrere”, ha affermato Will Wang, product manager di JMGO in un comunicato stampa. Attraverso la continua innovazione nella tecnologia ottica e Il nostro obiettivo è guidare e trasformare l’industria dei proiettori“.

Ecco perché hanno deciso di produrre la serie N1, con modelli che offrono più opzioni per gli utenti che non possono permettersi il prezzo Ultra (2174 euro). L’N1 Pro ha le stesse dimensioni (24,1 x 20,3 x 23,6 cm) e condivide anche lo stesso chip DMD TI, ma la sua luminosità scende a 1.500 CVIA lumen contro i 4.000 ANSI lumen del modello di fascia alta.

JMGO Omicron

Inoltre, ha due porte HDMI 2.1 (una con ritorno audio), connessioni Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 e Due altoparlanti Dolby da 10 W con capacità di decodifica DTS. Questo modello è disponibile al prezzo di 1.607 euro.

Il più piccolo a tutti gli effetti della famiglia è l’N1, con dimensioni di 18,7 x 16,5 x 19,1 cm. Ha anche un motore laser a tre colori, ma raggiunge solo 800 lumen CVIA. Gli altoparlanti integrati sono meno potenti, ciascuno a 5 watt, hanno una singola porta HDMI 2.1 e il supporto consente solo la regolazione verticale. È una riduzione delle caratteristiche che si nota anche nel prezzo, 945 euro.

secondo il loro sito webE Tutti i modelli della serie N1 saranno disponibili da luglio Negli Stati Uniti, Francia e Germania, anche se non ci sono problemi ad acquistarli dalla Spagna, se non per l’aumento dei costi di spedizione.

