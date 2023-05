I modelli reattivi basati sull’intelligenza artificiale di Vozy per aziende e clienti

L’incursione dei modelli GPT ha provocato una vera e propria rivoluzione, i cui esatti risultati non sono ancora noti, anche se i primi utilizzi indicano un aumento significativo della produttività delle aziende e dei privati.

Tuttavia, nonostante il clamore intorno a queste tecnologie, in generale persiste l’ignoranza su cosa siano esattamente, quale sia il loro ambito di implementazione e come siano state sviluppate.

A questo proposito, Riccardo Marin, chief product officer di Vozy, azienda che realizza soluzioni basate sull’intelligenza artificiale (AI) conversazionale, spiega che i GPT sono “modelli che hanno la capacità di generare testi di alta qualità, coerenti, leggibili in modo fluido e naturalmente.”

Questo contenuto è il risultato di modelli “addestrati” con grandi quantità di testo che consentono lo sviluppo di tipi di contenuti scritti e immagini, se presenti.

Il vantaggio di GPT nelle aziende si identifica, in modo fondamentale, in una maggiore efficienza e una maggiore automazione dei vari processi, nonché “un significativo miglioramento dell’interazione tra uomo e macchina. Allo stesso modo, creazione di contenuti, raccomandazioni personalizzate e processo decisionale sono agevolati”, sottolinea il CEO di Vozy.

Marín afferma che questi modelli consentono una consegna delle risposte più rapida, il che senza dubbio migliora la comunicazione con i clienti e vari destinatari.

“Il suo vero scopo consiste nel migliorare l’efficienza, l’automazione e la qualità delle interazioni uomo-macchina. I modelli GPT possono analizzare ed elaborare grandi quantità di dati in un breve periodo di tempo, estrarre informazioni rilevanti, identificare modelli e generare risposte di alta qualità ”, afferma il chief product officer di Vozy.

GPT esegue questi tipi di operazioni in modo più rapido, affidabile ed efficiente rispetto a se fossero eseguite da un essere umano.

I modelli GPT sono, in breve, più efficienti nell’elaborazione di dati e informazioni rispetto agli esseri umani, una proprietà che, sebbene importante quando si semplificano i processi, è quella che richiede specificamente una migliore gestione etica da parte di aziende e individui.

“Ci sono diverse considerazioni da fare”, sottolinea Marin. Il primo è che i dati sono soggetti a pregiudizi identificabili e devono essere organizzati in base ai destinatari per i quali vengono create le informazioni. Inoltre, devi essere molto trasparente nel modo in cui sviluppi i modelli ed è necessaria la convalida umana affinché le informazioni siano veramente accurate e coerenti nella loro forma”.

Un altro aspetto che non può essere escluso riguarda la protezione dei dati da parte della legge, che è una condizione importante da soddisfare affinché le informazioni degli utenti non vengano condivise indiscriminatamente.

“È fondamentale che le organizzazioni capiscano quali informazioni devono e non devono utilizzare, quando devono conservarle e quando è possibile e corretto utilizzarle”, avverte l’esecutivo.

Ciò richiede un monitoraggio responsabile e permanente per determinare se, nella situazione del paese, i requisiti di gestione delle informazioni legali stabiliti dalla legislazione colombiana sono soddisfatti.

D’altra parte, le aziende dovrebbero sapere che l’implementazione di questi modelli non può avvenire in parallelo con la loro struttura tecnologica.

“GPT da solo è solo un generatore di testo. Definendolo così, può sembrare che non aggiunga molto valore. Tuttavia, è implementato come parte dell’azienda nel suo insieme, rafforza il rapporto uomo-macchina. Per questo , ci deve essere un supporto strategico per le imprese”, sottolinea Ricardo Marin.

L’intelligenza artificiale conversazionale è una branca di questa tecnologia specializzata nello sviluppo di sistemi in grado di mantenere il dialogo con un essere umano. Quindi, vai su Machine Learning per il quale modelli come GPT sono essenziali.

In questo modo, ciò che è richiesto è creare risposte coerenti alle richieste che rafforzino azioni specifiche negli utenti o nei clienti.

Il chief product officer di Vozy osserva: “L’obiettivo di questo tipo di intelligenza artificiale è che i sistemi di supporto tecnico, tra le altre aree, possano parlare in modo naturale con i consumatori per fornire loro soluzioni ai problemi con i beni o servizi che hanno ottenuto”.

Pertanto, le organizzazioni possono non solo garantire una risposta più rapida ai propri clienti, ma anche conoscere meglio i propri utenti finali.

“Nel nostro caso, abbiamo sviluppato soluzioni come Lili, un assistente vocale personalizzato già integrato con i nostri modelli GPT e quelli di altri fornitori di servizi. Pertanto, puntiamo a una soluzione al 90% al primo contatto”, commenta Ricardo Marin.

Altri modelli Vozy consentono l’analisi del sentimento e dell’argomento che consente ai clienti di trovare opportunità di business che non hanno visto o di comprendere meglio i propri clienti.

Nella relazione da uomo a uomo, che avviene principalmente nei call center, Vozy consente, sulla base di GPT, di creare risposte precedenti per casi ricorrenti o di accedere rapidamente a risposte a problemi specifici.