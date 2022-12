I momenti più scomodi di Kate e Guillermo dalla docuserie Sussex: l’intervista di Diana, le parole di Meghan sul loro primo incontro…

A differenza di Harry, Meghan menziona esplicitamente il principe William e Kate Middleton in un episodio. Nello specifico, la duchessa del Sussex ricorda che il giorno in cui ha incontrato i fratelli di suo marito, era a piedi nudi e indossava jeans strappati, una mancanza di formalità che ha imparato rapidamente a correggere, sebbene fosse sorpresa che il protocollo di palazzo fosse in atto anche dentro e fuori. membri della famiglia. Meghan Markle ha subito precisato che anche lei, da sempre una da abbracciare, ha imparato quanto ai piccoli inglesi piaccia questo genere di gesti, anche se non è stato chiarito se si riferisse ai cognati.

La cosa più controversa dei primi tre episodi di Harry e Meghan è stata l’inclusione di alcune scene della famosa intervista che la principessa Diana ha rilasciato alla BBC per attaccare la famiglia reale. L’anno scorso, il principe William ha chiesto in una dichiarazione che l’intervista non fosse più trasmessa quando è emerso che sua madre l’aveva approvata dopo che il controverso giornalista Martin Bashir l’aveva tradita, quindi presumibilmente non gli è piaciuto nulla del documentario di suo fratello presentato di nuovo.

Nella sua dichiarazione dell’anno scorso, il principe William ha inoltre affermato che l’inganno di Al-Bashir ha fatto sentire sua madre paranoica e ha influenzato ciò che ha detto nell’intervista, mentre Harry ha ammesso che sua madre è stata ingannata ma ha rivelato la sua verità.

Abbastanza sicuro, Harry parla molte volte della principessa Diana per paragonare la sua tragedia all’esperienza di Meghan Markle nel palazzo non dall’ammirazione dell’erede al trono britannico. Il principe Harry dice anche nel documentario di essere il figlio di Diana e che, come lei, segue i dettami del suo cuore. Non come gli altri uomini della sua famiglia che sono “sedotti o spinti a sposare qualcuno che si adatta allo stampo piuttosto che chi potrebbe essere il loro destino. È la differenza tra prendere decisioni con la testa e con il cuore”, aggiunge.