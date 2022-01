I Nets si preparano per il debutto di Kyrie Irving mercoledì

I Brooklyn Nets si stanno preparando per Keri Irving Fai la tua prima apparizione della stagione mercoledì contro gli Indiana Pacers, secondo quanto riportato da fonti ESPN Adrian Wojnarowski.

Irving, che non è stato vaccinato contro il COVID-19, non ha giocato per tutta la stagione a causa della decisione dei Nets prima che la stagione regolare non potesse partecipare a causa di un mandato di vaccinazione a New York City.

I Nets hanno cambiato rotta il mese scorso dopo che una serie di infortuni e problemi relativi al COVID li ha spinti a consentire a Irving di partecipare ai giochi su strada. I Nets hanno avuto fino a 10 giocatori sui protocolli di salute e sicurezza contemporaneamente e hanno rinviato tre partite.

La base ha detto la scorsa settimana di “capire” e “rispettare” la decisione iniziale dei Nets.

“Ho dovuto davvero sedermi e pensare e cercare di non attaccarmi troppo emotivamente a ciò che stavano decidendo di fare. Ho dovuto davvero fare un bilancio e vedere le cose dal loro punto di vista, dall’organizzazione e dai miei compagni di squadra”, ha detto. . “Ho sentito davvero simpatia e ho capito la sua decisione di dire che se non è completamente vaccinato, non può essere [participante] Pieno di”.

Irving, sette volte All-Star, è entrato lui stesso nei protocolli il mese scorso prima di essere eliminato la scorsa settimana.