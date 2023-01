I nigeriani Osimhen e Lugman sono in testa alla classifica marcatori italiana

L’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen, che ha segnato un gol sabato, guida la classifica dei marcatori italiani con 13 gol, seguito da vicino da Ademola Lookman dell’Atalanta con 11.

Lukman ha segnato una doppietta nel pareggio per 3-3 di domenica contro la Juventus, in cui ha fornito anche un assist per Dane Joachim Mahle.

L’argentino dell’Inter Lautaro Martínez è terzo con nove gol, insieme all’angolano dello Spezia M’Bala Nzola, infortunatosi domenica nella sconfitta contro la Roma (2-0). .)

— Classifica marcatori della 19^ giornata di Lega Calcio Italiana:

13 gol: Osimhen (Napoli)

11 gol: Lukman (Atalanta)

9 gol: Martinez (Inter), Nazola (Spezia)

8 gol: Arnautovic (Bologna), Leo (Milan)

7 gol: Beto (Udinese), Dia (Salernitana), Dybala (Roma), Dzeko (Inter), Immobile (Lazio), Kvaratskelia (Napoli), Zaccagni (Lazio)

6 gol: Koopmeiners (Atalanta), Milik (Juventus), Vilahovic (Juventus)

5 gol: Abraham (Roma), Andersson (Lazio), Parella (Inter), Elmas (Napoli), Giroud (Milan), Strefezza (Lexe)

4 gol: Augusto (Monza), Caprari (Monza), Colombo (Lexe), Diaz (Milan), Fratesi (Sassuolo), Hajlund (Atalanta), Keane (Juventus), Al. Mirančuk (Torino), Vlasic (Torino)

