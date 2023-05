I Nuggets sconfiggono i Suns e riconquistano il comando

Nikola Jokic ha segnato una tripla doppia dopo aver riparato il suo rapporto con il proprietario dei Suns, e Michael Porter Jr. ha segnato cinque triple mentre i Denver Nuggets hanno battuto il Phoenix 118-102 martedì sera per recuperare il vantaggio nei playoff della NFL.

Jokic ha segnato 29 punti, 13 rimbalzi e 12 assist per 10 triple-doppie record in carriera, il massimo per un quarterback, rompendo un pareggio con Wilt Chamberlain.

Denver ora vince 3-2. Gara 6 è in programma giovedì sera a Phoenix.

La gente del posto ha finora vinto tutte le partite di questa serie. Se il trend continua, domenica a Denver ci sarà una decisiva Gara 7, dove i Nuggets detengono il miglior record della NBA sul 39-5, compreso il 5-0 nei playoff.

Prima della partita, Jokic ha condiviso un abbraccio e una palla con Mat Ishbia, 48 ore dopo aver litigato per una palla vagante durante Gara 4 a Phoenix.

Questo contatto ha provocato la chiamata di un fallo tecnico e il centro serbo dei Nuggets è stato multato di $ 25.000.

“Mi aspettavo che pagasse la multa”, ha scherzato Jokic dopo la partita.

Dopo che Denver ha perso partite consecutive a Phoenix, l’allenatore Michael Malone ha escogitato un piano in cinque punti per riprendere il controllo della serie. Dovevi aggiustare la difesa in transizione, fermare Devin Booker, ottenere più aiuto dai subacquei, liberare Porter e colpire più da tre punti.

Le pepite vengono consegnate su tutti i fronti.