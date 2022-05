I nuovi accessori Microsoft vogliono migliorare la produttività delle persone con disabilità con parti modulari e stampa 3D

Microsoft ha fornito un file Una linea di accessori adattabili per “Rendi la tecnologia più inclusiva‘, con nuovi prodotti progettati nel formato Fornire un migliore accesso alle persone con disabilità per la tecnologia.

La linea comprende tre diversi dispositivi: Mouse, asse e pulsante Personalizzabile. Grazie a queste estensioni, Microsoft indica di poter offrire un sistema”Altamente personalizzabile e facile da usareI pezzi sono progettati in collaborazione con persone con disabilità, chi Potrebbero avere difficoltà a usare le periferiche tradizionali, aiutare Aumenta la tua produttività.

Ognuna di queste estensioni ha tre componenti principali: Può essere configurato, stampato in 3D e personalizzato alle esigenze di ciascun utente, consentendo loro di svolgere una varietà di funzioni nonostante, ad esempio, la mobilità ridotta.

Così come i nuovi accessori Microsoft

Nel caso Mouse adattivo Microsoftpuò essere personalizzato con un “supporto coda e pollice” che dona una silhouette “tradizionale”, oppure dritto Usa oggetti stampati in 3D In modo che funzioni secondo i gusti dell’utente, in quanto l’elemento centrale è un “cuore” che contiene i pulsanti centrali, che possono anche modificare la posizione dell’attacco del poggiapolsi, rendendolo facilmente utile sia per utenti destri che mancini .

Varie opzioni di configurazione del mouse. Da sinistra a destra, solo unità, con attacco a coda e pollice, accessori per la stampa 3D

Il secondo prodotto, Microsoft Adaptive Hub, è un hub che può essere collegato in modalità wireless a un massimo di quattro pulsanti adattivi Microsoft, Consente più connessioni con meno fili. Inoltre, l’Hub supporta anche connettori da 3,5 mm e dispone di un massimo di tre profili per l’utilizzo di più dispositivi.

Sulla sinistra c’è l’Hub con tre diverse configurazioni dei pulsanti e sulla destra c’è il pulsante con altre opzioni di stampa 3D personalizzate

Ciò significa che con Adaptive Hub, il pulsante può essere personalizzato con i propri input, tra cui Si trovano i controlli del d-Pad, il joystick e i doppi pulsanti O anche pulsanti specifici per la stampa 3D.

Al momento non ci sono informazioni sul suo prezzo, ma Microsoft lo indica Questi nuovi accessori adattivi saranno rilasciati in autunno Quest’anno, che integrerà ciascuno di Controller Xbox adattivo (lanciato nel 2018) o kit per il condizionamento delle superficiper persone non vedenti, ipovedenti o con mobilità ridotta per utilizzare i dispositivi Surface.