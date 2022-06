I nuovi modelli di lavoro ibridi sono alimentati da innovazioni tecnologiche, spazi di lavoro flessibili e una cultura del benessere

TELAIO, La sezione Spazi flessibili di MERLIN Properties ha rilasciato un nuovo foglio di lavoro che spiega questo I modelli di business ibridi continuano ad essere implementati in modo intensivo in Spagna, Alimentato da innovazioni tecnologiche, spazi di lavoro flessibili, una cultura del lusso e un’esperienza sempre più importante.

Il documento riflette questo per molte aziende Il nuovo modo di lavorare prevede di combinare giornate in un ufficio tradizionale con altre in spazi di co-working e spazi di lavoro flessibili, Dove i dipendenti possono sviluppare la propria attività in ambienti collaborativi e innovativi, in stretta vicinanza ad altre aziende, dalle quali ricevono feedback, beneficiando al contempo di attività per la propria crescita personale.

Inoltre, il white paper indica come grandi aziende come Pepsi, Wella, Cines Yelmo o Powernet, tra le tante, possano, Insieme a LOOM hanno implementato con successo il loro modello di business ibrido basato su nuovi spazi di lavoro innovativi e una cultura incentrata sulle persone.

Il documento riflette come le aziende stiano sempre più scommettendo sulla configurazione di modelli ibridi basati su risorse flessibili che consentano rapidi adeguamenti e cambiamenti in base alle esigenze emergenti, senza doversi assumere impegni a lungo termine.

“L’ufficio è ora più di un semplice spazio in cui lavorare, è un luogo di interazione, innovazione, stimolazione e crescita. La tecnologia sta aiutando ad automatizzare sempre più compiti, in cui la parte creativa e collaborativa assume più peso. Le aziende lo sono ora creando uffici flessibili che migliorano questa collaborazione in spazi innovativi”, spiegare Fernando Ramirez, Direttore di LOOM.

Un contesto sempre più caratterizzato da innovazione e tecnologia

Negli spazi LOOM di Madrid e Barcellona convivono tutti i tipi di aziende, in particolare grandi aziende, sempre più alla ricerca di flessibilità e innovazione, ma anche start-up in fase di crescita, PMI e professionisti indipendenti.

Ciò che sembra chiaro è che l’ufficio è ancora una risorsa essenziale per creare cultura aziendale e coinvolgimento del team, ma deve adattarsi a nuove esigenze, come Flessibilità per coniugare al meglio vita professionale e personale.

