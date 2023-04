I nuovi occhiali per realtà virtuale/realtà aumentata di Apple sono già in fase di test e questo è quello che ne pensano i suoi dipendenti

Entro due mesi, abbiamo uno di Momenti salienti dell’anno con Apple. Stiamo parlando del WWDC23, la sua conferenza annuale degli sviluppatori, e dove lo scopriremo sicuramente Gli Apple Glass, o Apple Reality XR, sono i primi occhiali per la realtà aumentata e virtuale.

Il prodotto è arrivato alla grande Polemica all’interno di Apple. A quanto pare, alcuni degli ingegneri dell’azienda non sono d’accordo con questo lancio, considerando questi occhiali smart di prima generazione non un prodotto finito.

ma ora I dati dei dipendenti Apple sono trapelati Che sono stati in grado di testare gli occhiali intelligenti di Apple e sembra che l’azienda con un morso di mela abbia fatto un ottimo lavoro.

Gli occhiali intelligenti di Apple indicano la strada

Come vi abbiamo detto, lo spettro del sospetto infesta il quartier generale di Apple prima di un progetto molto importante per Tim Cook, in quanto è il suo primo grande lancio per sbarazzarsi dell’ombra di Steve Jobs, che è ancora molto lunga.

Concetto di bicchiere di mela /Antonio Da Rosa

Ma solo Evan Blass è trapelato, In qualità di noto leaker del settore, i dipendenti che hanno potuto testare questa apparecchiatura sono sbalorditi. Gli hanno letteralmente detto quanto segue:

Il salto che hanno fatto [finales del año pasado] È gigantesco. Ero molto scettico. Ora sono nel panico come ‘prendi i miei soldi’”.

Dai, cosa Apple ha fatto un salto notevole con i suoi occhiali per realtà virtuale e aumentata. Da quanto sottolinea Evan Blass nel suo rapporto, molti dipendenti sono passati dall’affermare che le capacità di questo strumento erano estremamente deludenti all’essere completamente sbalorditi dal dispositivo.

imparentato Caratteristiche tecniche di questi occhiali intelligenti, Sappiamo che avranno una batteria esterna attaccata alla cintura per fornire autonomia, così come lenti MicroLED per offrire la migliore esperienza utente.

Sono anche noti per averne alcuni Altoparlanti incorporati In modo che non sia necessaria alcuna apparecchiatura esterna e che gli occhiali intelligenti di Apple siano un prodotto molto versatile, che consente l’utilizzo della tecnologia della realtà aumentata o virtuale in base alle nostre esigenze. Indubbiamente, la versatilità sarà uno dei suoi principali punti di forza.

Certo, non è superfluo ricordare che questa offerta sarà molto limitata, visto che le scorte saranno poche e ad un prezzo abbastanza alto. Pertanto, tutto indica che questa è la prima generazione di Apple Glass, che costerà ca 3000 dollari Secondo le ultime indiscrezioni sarà disponibile solo negli Stati Uniti. Anche se tranquillo, perché l’azienda intende lanciare più modelli in futuro e questa prossima generazione raggiungerà in sicurezza tutti i mercati.