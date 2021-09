I nuovi Realme 8s 5G e Realme 8i: caratteristiche e prezzi

Notizie correlate

Il Realme 8s 5G e realme 8i È appena stato inviato dalla società cinese, che ha anche offerto un file realme لوحة pannello Il loro primo tablet con il quale vogliono conquistare gli utenti che cercano un modello di fascia media.

Questi telefoni cellulari raggiungono specificamente la stessa tranche e lui voleva davvero che lo facessi Si distinguono l’uno dall’altro per certi aspetti Come la connettività 5G o la ricarica rapida, anche se la verità è che sono dispositivi relativamente simili.

Funzionalità di Realme 8s 5G

Risparmio batteria Realme 8s 5G

Android gratuito

processore e memoria Processore: Mediatek Dimensity 810.

RAM: 6 per 8 GB.

Memoria interna: 128 GB.

Micro SD: Sì, fino a 1 TB.

Tenere sotto controllo Dimensioni: 6,5 pollici.

Risoluzione: FHD+ 2400 x 1080 pixel a 90Hz.

Tecnologia: IPS.

fotocamera posteriore Primario: 64 MP f/1.8.

Monocromatico: 2 mega pixel f/2.4.

Sensore Macro: 2 megapixel f/2.4.

Altri: flash LED.

fotocamera frontale Risoluzione: 16 mega pixel f/2,1.

Connessione 5G.

Con due fette.

Bluetooth 5.1.

Wi-Fi 6.

Autonomia Batteria: 5000mAh.

Karga Rapida: Dart Charge 33W.

Aharon Porta USB-C.

Minijack da 3,5 mm.

Dimensioni e peso Dimensioni: 162,4 x 74,8 x 8,8 mm.

Peso: 191 grammi.

OS Versione Android: 11.

Interfaccia del produttore: Realme UI 2.0.

Realme 8s 5g

Android gratuito

Per fornire 5G al mobile, realme ha introdotto al suo interno il MediaTek Dimensity 810, ovvero, Con 6 GB o 8 GB di RAM A loro spetta dare vita alle prestazioni del telefono, che dispone di una memoria interna di 128 GB espandibile tramite microSD.

che è Schermo da 6,5 ​​pollici È dotato di una frequenza di aggiornamento di 90Hz e risoluzione Full HD+, con un rapporto di aspetto 20:9 e una luminosità massima di 600 nits che ti fa vedere alla luce del sole.

Sfondo Realme 8s 5G

Android gratuito

La batteria realme 8s 5g è 5000 mAh, ricarica rapida Dart Charge con una potenza di 33W, oltre ad integrare audio HiFi, una tripla fotocamera posteriore da cui spicca solo il sensore principale da 64 MP f/1.8.

Funzionalità di Realme 8i

Realme 8i

Android gratuito

processore e memoria Processore: Mediatek Helio G96.

Memoria RAM: 4 o 6 GB.

Memoria interna: 64/128 GB.

MicroSD: -.

Tenere sotto controllo Dimensioni: 6,6 pollici.

Risoluzione: FHD + 2340 x 1080 pixel.

Tecnologia: LCD.

fotocamera posteriore Principale: 50 MP f/1.8.

Monocromatico: 2 mega pixel f/2.4.

Sensore Macro: 2 megapixel f/2.4.

Altri: flash LED.

fotocamera frontale Risoluzione: 16 mega pixel f/2,1.

Connessione 4G/LTE.

Con due fette.

Bluetooth 5.1.

Wi-Fi 5.

Autonomia Batteria: 5000mAh.

Ricarica rapida: 18W.

Aharon Porta USB-C.

Minijack da 3,5 mm.

Dimensioni e peso Dimensioni: 164,1 x 75,5 x 8,5 pollici millimetro.

millimetro. Peso: 194 grammi.

OS Versione Android: 11.

Interfaccia del produttore: Realme UI 2.0.

Ottima batteria e altro da MediaTek

Sfondo Realme 8i

Android gratuito

In questo caso, Realme 8i ha uno schermo da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e una risoluzione Frequenza di aggiornamento 120Hz, è più grande del modello precedente, questo renderà i movimenti fluidi.

il tuo terapeuta MediaTek Helio G95 Non ha il 5G, ma è accompagnato da 4 GB o 6 GB di RAM a seconda della versione del dispositivo.

READ I vecchi PC potranno installare Windows 11, ma non potrai aggiornarlo Scarica Realme 8i

Android gratuito

Per quanto riguarda la fotocamera, lo stesso si può dire per la fotocamera realme 8s 5G, in quanto evidenzia solo il suo sensore principale. 50 megapixel. Oltre a ciò, il

Prezzo e disponibilità di Realme 8s 5G e realme 8i

Realme 8i Viola

Android gratuito

Al momento questi dispositivi sono stati presentati solo in India, e la loro partenza per altri mercati non è stata ancora confermata, sebbene non sia qualcosa da escludere.

realme 8s 5G avrà un prezzo di circa 210 € da cambiare per la sua versione da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna rimarrà a € 230 da cambiare.

D’altra parte, realme 8i avrà una funzione 160 euro per cambiare Per il suo modello con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, 180 euro per cambiare per il modello di punta con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

