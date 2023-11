I nuovi Redmi K70 e K70 Pro, questi sono telefoni potenti con display OLED | smartphone

Ad un evento tenutosi in Cina Redmi -Sottomarca di Xiaomi-, ha presentato oggi le previsioni K70 e K70 Pro. Progettati per chi cerca periferiche complete, entrambi i dispositivi includono una fotocamera principale da 50 megapixel, ricarica rapida e potenti processori. Ti mostriamo la cosa più interessante di ognuno di essi.

Redmi K70, questo è il modello base di questa gamma

Lui Redmi K70 Si distingue per il suo schermo OLED da 6,67 pollici Con una risoluzione di 1440 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, la capacità di visualizzare 68,7 miliardi di colori in formato a 12 bit e fino a Luminosità di picco di 4000 nitSecondo quanto affermato dall’azienda, la posiziona come leader del settore in termini di qualità ottica. Inoltre, Xiaomi ha implementato un algoritmo di intelligenza artificiale per migliorare la qualità di alcuni videogiochi e applicazioni.

Sostenuto dai potenti Qualcomm Snapdragon 8 di seconda generazioneIl Redmi K70 offrirà prestazioni che non lasciano spazio a dubbi. Disponibile nelle configurazioni 12 GB o 16 GB di RAM LPDDR5X e con opzioni di archiviazione da 256 GB fino a 1 TB con tecnologia UFS 4.0, questo dispositivo garantisce un’esperienza fluida e senza interruzioni.

Buona fotocamera in questo telefono

Nel reparto fotografia, il Redmi K70 ha a Sensore principale da 50 megapixel 1/1,55 pollici, apertura F:1,6 e dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Inoltre, ha un sensore ultra panoramico da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Fornisce una fotocamera frontale da 16 megapixel Foto personali Nitido e dettagliato.

La capacità della batteria è di 5000 mAh ed è compatibile con A Ricarica rapida da 120 WCiò consente di completare le operazioni in soli 18 minuti. La gestione efficiente della batteria è ulteriormente migliorata da un’area di raffreddamento di 5.000 millimetri quadrati, che include una camera di vapore più grande del 10% rispetto ai suoi predecessori.

Questo dispositivo funziona HyperOS basato su Android 14 Appena pronto all’uso offre funzionalità aggiuntive come NFC, Bluetooth 5.3 e uno slot doppio nano SIM.

prezzo

Il Redmi K70 sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 1 dicembre in Cina, con opzioni di colore tra cui bianco, nero, blu pietra di luna e viola. i prezzi A partire da 2499 CNY (circa 322 EUR al cambio) Nel modello base con 12 GB di RAM.

Cosa offre il Redmi K70 Pro

Lui Redmi K70Pro Condivide lo stesso display OLED da 6,67 pollici e 1440 pagSviluppato in collaborazione con TCL. Tuttavia, si distingue per la sua implementazione slide Snapdragon 8 di terza generazioneche rappresenta un notevole miglioramento rispetto al modello base sopra menzionato.

La fotocamera principale da 50 MP con OIS rimane nel K70 Pro, ma questo modello porta le sue capacità fotografiche un ulteriore passo avanti con Teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 2x E un potente sensore panoramico da 12 megapixel. La fotocamera frontale da 16 MP garantisce ottimi selfie.

La batteria da 5.000 mAh del K70 Pro è compatibile con la stessa ricarica rapida da 120 W del fratello minore. Questo dispositivo beneficia anche di a Ampia gamma di configurazioni di memoria, comprese le versioni da 12/256 GB; 16/256GB; 16/512GB; E un’enorme variante da 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione.

Il telefono Redmi K70 Pro è disponibile in tre colori attraenti: nero, bianco e blu. I prezzi variano a seconda della configurazione della memoria, ma iniziano Da CNY 3.299 (circa €425 al cambio) Per la variabile di configurazione più semplice.

prezzo

Redmi K70 e K70 Pro (che tutto indica Saranno POCO F6 e F6 Pro in Spagna) è una testimonianza del costante impegno di Xiaomi verso l’innovazione a un prezzo accessibile. Questi dispositivi offrono un’esperienza visiva eccezionale, prestazioni potenti e funzionalità di imaging avanzate, rendendoli leader del settore negli smartphone per tutti i tipi di pubblico.