I nuovi smartphone Honor X8b e X7b arrivano con una fotocamera principale da 108 MP e batterie a lunga durata

Madrid, 11 gennaio (Portaltic/PE) –

onore È stato presentato Nuovi smartphone Honor X8b e X7b, Viene fornito con capacità fotografiche ad ampio raggio offrendo un obiettivo principale da 108 megapixel, oltre a batterie a lunga durata con una capacità di 4500 mAh e 5330 mAh, rispettivamente.

L'azienda tecnologica cinese ha annunciato gli ultimi arrivi della sua serie X, due smartphone attraverso i quali mira a fornire agli utenti un'esperienza migliore quando scattano foto, oltre a… Funzioni di “eccellenza visiva” e di “estetica unica”.

In questo senso Honor ha introdotto delle novità onore X8b, Che l'azienda definisce come Smartphone versatile Con le sue funzioni fotografiche e lo schermo surround AMOLED da 6,67 pollici, è in grado di raggiungere Luminosità massima 2000 nit E una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Inoltre, con un rapporto schermo-corpo del 93,7%, supporta A Risoluzione: 2412 x 1080 pixel.

Il pannello include l'attenuazione PWM a 3240 Hz, che impedisce l'affaticamento degli occhi degli utenti. Una caratteristica utile nel caso dei creatori di contenuti, ad esempio, che utilizzano lo smartphone da molto tempo, come notato da Honor.

Per quanto riguarda il design, l'azienda ha progettato lo “smartphone” pensando ad alcuni Le linee sottili uniscono comfort ed eleganzaInfatti, il suo spessore è di 6,78 mm e il suo peso è di 166 grammi, rendendolo facile da utilizzare e trasportare da parte degli utenti.

D'altra parte, l'azienda tecnologica ha evidenziato le capacità fotografiche del nuovo X8b, che ha… Tripla fotocamera È costituito da una lente principale 108 megapixel, telecamera Fotocamera grandangolare da 5 MP e macro da 2 MP.

Attraverso queste funzionalità, Honor ha assicurato un'esperienza in cui gli utenti saranno in grado di catturare foto con “grande dettaglio”. Come ha spiegato in una nota, ciò è in parte dovuto alla fotocamera principale da 108 megapixel, abbinata a una fotocamera posteriore. Sensore di immagine portatile ISOCELL HM6, ottenendo una dimensione in pixel di 0,64um x 0,64um. Pertanto, le immagini mostreranno dettagli accurati e colori vividi.

Allo stesso modo, il dispositivo ti consente anche di esibirti Immagini di alta qualità in condizioni di scarsa illuminazione Grazie alla tecnologia Nonapixel Plusche riesce a produrre immagini luminose e “ultra nitide”, come spiegato dettagliatamente da Honor.

Oltre a tutto questo, l'Honor X8b è progettato anche per questo Foto di alta qualità con fotocamera selfieche comprende a Obiettivo da 50 megapixel. Questo potrebbe Tecnologia di messa a fuoco frontale E un Cambia automaticamente il campo visivo (FOV)Ciò garantisce foto personali dettagliate, sia individuali che di gruppo. Allo stesso modo, questa fotocamera supporta Registrazione video fino a 1.080P.

D'altra parte, il batteria L'Honor X8b ha una potenza impressionante 4500 mAh Con un unico ciclo di ricarica, l’azienda precisa che si raggiunge un Fino a 16 ore di autonomia dalla navigazione sui social network. Include anche a Ricarica rapida via cavo da 35 W, Ciò consente di caricare il dispositivo “in pochi minuti”.

Honor ha inoltre indicato che questo terminale è alimentato dal processore Snapdragon 680 Ciò impone una singola configurazione per 8 GB di RAM con Spazio di archiviazione da 256 GB.

Inoltre, funziona con Sistema operativo MagicOS 7.2 Basato su Android 13, questo dispositivo offre anche un'ampia gamma di funzionalità e un'esperienza efficiente. E così è adesso il nuovo smartphone Honor X8b Disponibile a 269 euroe possono essere acquistati nei colori Verde e nero.

Onore X7B

D'altra parte è stato lanciato anche Honor Smartphone Honor X7bche viene fornito con uno schermo leggermente più grande rispetto all'altro modello 6,8 pollici Display FHD+ completo (2412 x 1080) E una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Fornisce inoltre una profondità di colore fino a 16,7 milioni di colori, per fornire immagini con buona chiarezza e colori vivaci. Certificazione TÜV Rheinland A causa delle basse emissioni di luce blu.

Con uno spessore di 8,24 mm e un peso di 189 grammi, questo telefono è dotato di una batteria da 5.330 mAh, che garantisce fino a tre giorni di autonomia per offrire agli utenti un'esperienza d'uso “senza soluzione di continuità” con una singola carica a seconda del marchio.

Questa batteria ha una densità energetica maggiore e uno spessore inferiore, il che contribuisce a una maggiore autonomia, consentendo un dispositivo più sottile. La batteria è in grado di farlo Mantiene più dell'80% della sua salute dopo tre anni di utilizzo.

L'Honor X7b condivide anche alcune funzionalità con l'X8b, come un processore Qualcomm Snapdragon 680La GPU Adreno e la sua configurazione sono all'altezza 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione internoil che potrebbe essere Espanso fino a 16 GB Con la tecnologia HONOR RAM Turbo.

Parimenti, per quanto riguarda la sezione fotografica, comprende anche A Fotocamera principale da 108 megapixel, Insieme al sensore Obiettivo grandangolare da 5 MP e obiettivo macro da 2 MP. In questo caso, ha sottolineato Honor Modalità ritratto Dello “smartphone” che supporta Zoom 2X.

Anche questo basato su Android 13, con head Sistema operativo MagicOS 7.2Lo smartphone Honor X7b è disponibile per la tua azienda in diversi colori Verde e neroe può essere acquistato ora Per 229 euro.