I paesi dell’America Latina adottano una dichiarazione sull’intelligenza artificiale – Escambray

Si è tenuto a Cartagena de Indias il Summit Ministeriale sull'Intelligenza Artificiale.









La Colombia e altri 16 paesi hanno adottato venerdì la Dichiarazione di Cartagena de Indias sulla governance, la costruzione di ecosistemi e la promozione dell’educazione all’intelligenza artificiale per l’America Latina e i Caraibi.

Ciò è avvenuto al termine della giornata di chiusura del vertice ministeriale sull’intelligenza artificiale, le cui sessioni sono iniziate oggi, giovedì, alla presenza di 22 ministri e nove viceministri di 19 paesi della regione.

I paesi firmatari nella dichiarazione hanno riconosciuto l’importanza di rafforzare il coordinamento e la cooperazione in campo digitale, soprattutto alla luce della Carta digitale globale che sarà adottata nel quadro del futuro vertice delle Nazioni Unite del prossimo settembre.

Allo stesso modo, hanno convenuto che il documento cerca di contribuire al dibattito sulla costruzione dell’ecosistema, sull’educazione e sulla governance dell’intelligenza artificiale, alla luce della sfida di guidare lo sviluppo tecnologico in relazione al rispetto dei diritti umani e della dignità, della sostenibilità e dell’uguaglianza di genere, e di sfruttare il suo potenziale per la resilienza delle democrazie.

I punti comuni della dichiarazione si riflettevano in tre temi.

Il primo è lo sviluppo dell’ecosistema per l’implementazione dell’intelligenza artificiale, in cui i paesi riconoscono l’importanza della cooperazione che consente lo sviluppo e l’implementazione di detto strumento tecnologico in modo etico, sicuro, inclusivo, efficiente e dinamico.

Sul tema dell’istruzione, il documento esprime la decisione dei firmatari di rafforzare l’insegnamento e la formazione nelle materie digitali, nonché di condividere buone pratiche relative al loro utilizzo.

Infine, è stato riaffermato l’impegno a rafforzare i quadri di governance dell’IA al fine di sviluppare e utilizzare questa tecnologia in modo sicuro, inclusivo, etico e responsabile, nel rispetto dei diritti umani, compreso in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e alla promozione dell’innovazione e della sostenibilità. .

Secondo il ministro delle TIC della Colombia, Mauricio Lezcano, d’ora in poi si lavorerà per sviluppare gli ecosistemi e diffondere questa tecnologia nella regione, per colmare le lacune, così come nell’istruzione e nell’uso della tecnologia. Intelligenza artificiale, che lavora per migliorare il supporto educativo.

Ha aggiunto che sulla questione della governance, ha anche menzionato che noi come regione inizieremo a costruire un quadro etico e ad accettare le raccomandazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

La Dichiarazione di Cartagena de Indias è stata adottata da Argentina, Brasile, Cuba, Cile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Suriname e Uruguay, attraverso le autorità che hanno partecipato alla la Dichiarazione di Cartagena de Indias. Superiore.