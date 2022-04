I personaggi di Elden Ring diventano combattenti di Tekken 7 grazie a questa modalità

Il mod per pc Non smettono mai di stupirci. Da correzioni tecniche che potrebbero essere un aggiornamento, a tutti i tipi di contenuti che mescolano elementi di un videogioco con qualcosa che non ha nulla a che fare con esso, come con il gioco che vi mostriamo oggi: si tratta di Personaggi di Elden Ring, che ora possono partecipare alle battaglie di Tekken 7. Questa mod li trasforma in combattenti con grande dettaglio.

Rani la strega, Il prigioniero, Alexander, Malinia, Melina e Radaneh, Il flagello delle stelle Alcuni dei personaggi sono disponibili in questa strana modalità. Il suo autore Ultraboy offre persino aiuto con Twitter Per tutti gli utenti che vogliono installarlo e non sanno come farlo. Allora ti lasciamo video di gioco Puoi vederli tutti in azione.

Elden’s Ring: conosci già la sua storia?

Siamo consapevoli del fatto che Elden Ring, come altri titoli software come Dark Souls e Bloodborne, è alquanto vago quando si tratta di raccontare la sua storia. Le credenze sono piene di sfumature, personaggi ed eventi che vale la pena scoprire, anche se non è sempre facile seguire l’argomento. Per questo motivo, abbiamo già iniziato a pubblicare in FreeGameTips Una serie di report in cui proviamo ad esplorare i retroscena e le sottotrame del gioco. a primo volume Ci concentriamo sui portatori di grandi talismani.

anello antico Disponibile su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X | S e Xbox One. Infine, vi ricordiamo che vi offriamo anche noi guida completa Dal gioco, che contiene già il 100% del percorso principale, tutti i boss finali e un vasto elenco di oggetti in cui puoi trovare un modo per ottenere armi, incantesimi e incantesimi, tra gli altri contenuti. Dai un’occhiata il giorno successivo Collegamento.

fonte | tekken mod; Attraverso Kotaku