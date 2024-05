I piloti di Formula 1 onorano Senna e Ratzenberger a Imola

Un viaggio sul circuito di Imola è sempre speciale, non solo per cosa significa gareggiare su una pista classica, ma anche per il fatto che si tratta di un weekend storico della Formula 1. Gran Premio di San Marino 1994 Sarai sempre ricordato per gli incidenti Roland Ratzenberger E Ayrton SennaChi è morto in qualifica e in gara, oltre alla paura Rubens Barrichello Nella formazione gratuita.

Ricorda cosa accadde alla gara di Formula 1 di San Marino nel 1994:

Tre decenni dopo, il torneo torna a onorare grandemente gli austriaci e i brasiliani. Nel giovedì del Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2024, i piloti attuali e alcuni team principal, Si sono ritrovati sul rettilineo italiano per dimostrare il loro rispetto per quel fatto che è passato alla storia del motorsport.Indossavano tutti una maglia commemorativa con i colori del leggendario casco Paulista.

Come previsto, i social si sono riempiti di immagini di questi campioni, capitanati da Sebastian Vettel, che, pur non essendo attivo in Formula 1, guiderà una delle McLaren MP4-8 con cui Ayrton Senna ha deliziato i tifosi e farà lo stesso a Imola. Il tedesco ha organizzato questo evento con lo slogan “#FOREVERSENNA”, inoltre tutti i profitti derivanti da questi vestiti “andranno alla Fondazione Senna e ai Progetti V5”.

Abbiamo così potuto vedere grandi campioni come Fernando Alonso o Lewis Hamilton indossare abiti in onore di Ayrton Senna e poi sorpassare Un minuto di silenzio completo per ricordare tutto quello che è stato il brasiliano. Su questo rettilineo principale, sormontato dai caschi del San Paolo e di Roland Ratzenberger, così come dalle rispettive bandiere, sono stati tutti fotografati con questa bellissima maglia, tranne Max Verstappen, che sembrava un po’ infreddolito. Giacca Red Bull, anche se non ha voluto mancare all’evento.

capo della formula 1, Stefano Domenicalinon è mancato, e questo fine settimana dovrebbe essere un ricordo emozionante di quale sia stato il record brasiliano negli sport motoristici e di cosa abbia portato il miglioramento della sicurezza dopo quella tragica gara in cui due persone hanno perso la vita in pista.

