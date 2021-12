I pixel ottengono nuove funzionalità nel Feature Drop di dicembre: ecco le novità

Google ha annunciato qualche giorno fa Le novità in arrivo sui dispositivi Android questo Natale, ma come previsto, la società ha mantenuto alcuni Novità esclusive su Pixel che ora è stato annunciato.

Google ha annunciato tutte le novità che arriveranno nelle prossime settimane in Pixel con “Feature Drop” di dicembre. Le novità che vedremo di seguito non raggiungeranno tutti i Google Pixel compatibili. Alcune funzionalità saranno disponibili solo per alcuni modelli, come vedremo di seguito.

Novità da “Feature Drop” per il mese di dicembre

Fare clic per acquisire: a partire dal Pixel 4a 5G Gli utenti saranno in grado di configurare il gesto di scorrimento per accedere chattare velocemente Dalla schermata di blocco toccando due volte sul retro del telefono. Inoltre, durante questo mese, Google Pixel sarà in grado di trovare un file Nuovo obiettivo esclusivo chiamato Pixel Face.

chiave digitale per auto: Come abbiamo visto la scorsa settimana con Novità di Android Auto, utenti di a Pixel 6 e Pixel 6 Pro Può aprire o chiudere la porta su modelli BMW 2020-2022 selezionati in paesi selezionati.

UWB: La tecnologia a banda ultralarga raggiunge Pixel 6 Pro Per migliorare la condivisione di file nelle vicinanze con altri dispositivi compatibili con UWB.

Accesso al megafono: La nuova funzione di accessibilità porta Pixel 3a o versioni successive in versione beta. Grazie all’apprendimento automatico, aiuterà chiunque a sentire meglio le conversazioni in ambienti rumorosi consentendo alla fotocamera di mettere a fuoco l’audio del trasmettitore.

“Mi piace” su Now Playing: esattamente come Trapelato pochi giorni fa, verrà attivato l’ID del brano “Now Playing” sempre attivo. da Pixel 4 La nuova sezione di Preferito, dove puoi vedere se ti è piaciuto un brano dalla schermata di blocco o dalla cronologia.

Nuovi sfondi: Google aggiunge tre bellissimi sfondi disegnati dall’artista Dana Curley per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Rilevamento degli incidenti: Google sta attivando il rilevamento degli incidenti a Taiwan, Italia e Francia, ora come in Spagna, Irlanda, Giappone, Regno Unito, Australia, Singapore e Stati Uniti, Pixel 3 e successivi saranno in grado di rilevare incidenti gravi per chiamare automaticamente il 911 se il conducente è inconscio.

Altre lingue per il registratore: A partire da Pixel 3, Google Recorder supporterà la trascrizione giapponese, francese e tedesca.

Controllo dei bassi migliorato per Pixel Buds serie A: Infine, il Pixel Buds Una serie. Aggiunge un cursore per regolare i bassi da -1 a +4, offrendo così il doppio della gamma dei bassi attualmente disponibile. Questa novità raggiungerà qualsiasi dispositivo con Android 6.0 o versioni successive.

