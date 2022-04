I playoff NBA sono determinati dopo le vittorie di Hawks e Pelicans

Atlanta visiterà i Miami Heat a est, mentre New Orleans affronterà i Phoenix Suns a ovest.

Questo venerdì sera croci a playoff subordinare NBA dopo le vittorie Atlanta Hawks S Pellicani di New Orleans.

Nella prima corrispondenza a doppia intestazione, un file falchi I Cleveland Cavaliers hanno sconfitto i Cavaliers 107-101 in casa chiudendo il loro biglietto playoffdove si troveranno ad affrontare Miami Heat dentro est.

nel gioco della notte, cigni Approfittò dell’assenza di Paul George per eliminare i Los Angeles Clippers, 105-101, per avanzare in playoff subordinare l’ovest per arrivare Soli Fenice.

Durante la stagione regolare, il calore vinto 3-1 falchi Nella sua serie, grazie al potente attacco guidato da Kyle Lowry e Jimmy Butler.

Atlanta Deve anche affrontare un serio punto interrogativo sull’infortunio di Clint Capella, che ha lasciato la partita contro i Caves per un infortunio al ginocchio, così come l’incertezza che circonda un John Collins messo da parte.

Da parte loro, il il Sole Hanno anche dominato 3-1 cigni In questa stagione, ha migliorato il suo record a 36-32.

I New Orleans Pelicans e gli Atlanta Hawks sono passati al round successivo. ESPN

L’ultima volta New Orleans Vinto in due partite consecutive Fenice Era la stagione 2018-2019.

Questo è il modo in cui giocherai il resto dei giochi. playoff Sul Conferenza orientale:

Numero 2 Boston Celtics Versetti (51-31) Incontrerà il settimo seme Reti di Brooklyn (44-38), con Boston Ha dominato la serie nella stagione regolare con un clamoroso punteggio di 3-1.

Campione del terzo posto Milwaukee Bucks (51-31) affrontano duramente il numero 6 Chicago Bulls (46-36), anche se in regular season hanno spazzato via la serie 4-0.

Infine, il numero 4 Filadelfia 76ers (51-31) e il numero 5 Toronto Raptors (48-34) promette una traversata emozionante, in essa TorontoLa serie 3-1 della stagione regolare con il punteggio più basso.

dentro l’ovestNumero 2 Memphis Grizzly (56-26) Misurare le forze contro. numero 7 Timberwolf del Minnesota (46-36) e ha diviso la serie contro di loro nella regular season 2-2.

Concorrenti perpetui #3 Golden State Warriors (53-29) si scontra con il numero 6 Denver Nuggets (48-34), nonostante il loro record di meno vittorie, è avanzato nel duello diretto 3-1 nella serie di stagione regolare.

Infine, il numero 4 Dallas Maverick (52-30) Prometti un’altra serie contro il numero 5 Utah Jazz (49-33), dopo essere passato 2-2 alla regular season.