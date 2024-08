I politici scelgono il mare o la montagna, ma in Italia – viaggi e turismo

Mare o montagna, basta che sia in Italia. “Belbase” è il luogo preferito dai politici italiani, sia al governo che altrove. Intanto dall’altra parte del confine ci sono pochissimi posti, almeno quelli annunciati.

Come il leader dell’azione, Carlo Calenda ha pubblicato una foto di se stesso su un’amaca con in mano “Istanbul” di Pamuk per annunciare il tour della Turchia della sua famiglia nei giorni scorsi, inclusa una tappa in Cappadocia, poco prima della partenza. (Stessa destinazione e giorno di partenza di Matteo Ricchetti, capo della task force).

Anche Elly Schlein, la segretaria del Pd, tanto gelosa della sua privacy, è riuscita a varcare di pochi chilometri il confine italiano per prendersi una pausa con la famiglia dalla sua “estate militante” a Lugano.

Dopodiché non si sa più nulla. Allo stesso modo, per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha bisogno di ricaricare le batterie in vista del tour autunnale dell’Assemblea Costituente del partito – a parte la regola del tricolore – è successo poco o nulla.

Tuttavia, è ancora la Puglia a guidare le preferenze di molti politici italiani.

È atteso nel Salento lunedì prossimo (e per circa 10 giorni), a cominciare dal premier Giorgia Meloni. La figlia Ginevra e l’ex compagno Andrea Giambruno la aspettano in Valle d’Itria. Oltre alla sorella Ariana e a Francesco Lolloprigida, ministro dell’Agricoltura e cognato del presidente del Consiglio. All’azienda agricola sarà presente anche il sottosegretario Marcello Gemmato. La vacanza nel Salento del Ministro Anna Maria Bernini.

Anche Rafael Fito sceglie la Puglia, ma è lontano dal premier. A pochi chilometri dalla stazione Meloni si trova la tenuta Li Reni di Bruno Vespa, che qualche settimana fa ha ospitato discussioni politiche e in agosto – ma in privato – il vicepremier Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini (con la quale trascorrerà alcuni giorni in montagna dopo le vacanze di Ferragosto).

Nell’antica contesa tra mare e montagna, le Dolomiti si rivelano le avversarie più rispettabili, guadagnandosi il favore del capo dello Stato, Sergio Mattarella, atteso in Val Badia la prossima settimana.

Cortina d’Ampezzo si conferma tappa obbligata per Daniela Santanza (che stabilisce a Pietrasanta il suo quartier generale estivo in Versilia) e la collega di governo Elisabetta Casellatti.

Elezioni di Riconciliazione – Mare e Monti (Dolomiti) – Il Ministro Paolo Sangrilo, la moglie e i tre figli. Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, rinvierà il suo ritiro al meeting di Rimini. Destinazione Alpiaz-Montcampione, Val Camonica.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani non ha né il mare (o la tanto agognata Santa Marinella, sulla costa settentrionale del Lazio) né la montagna.

Il presidente italiano – nonostante la tradizione e le emergenze internazionali – resta con la famiglia nelle campagne dei Fueghi, a meno di un’ora di macchina da Roma.

E il campo è anche la scelta del ministro Gilberto Pichetto Frat, che tornerà nel nuovo ambiente biellese. Tra Liguria (a Sogli, la perla del Golfo di Digullio) e Sicilia, si mantiene il ritiro di Ignacio la Russa, presidente del Senato. Ancora Puglia, ma questa volta sperone del Gargano per Lorenzo Fontana. Il presidente della Camera concluderà il suo anno sabbatico nella nativa Verona.

Tutti i diritti riservati ©Copyright ANSA