I prezzi della benzina in Italia fanno innervosire la Spagna

Ci lamentiamo del prezzo della benzina Spagna, ma la realtà è che il problema sta peggiorando in altri paesi. Nel ItaliaAd esempio, il prezzo è vicino ai 2,5 euro al litro. Un problema che sta già logorando i nervi in ​​Spagna, molti temono che la tendenza si diffonda.

CodeconsLa più grande associazione dei consumatori italiana ha sporto denuncia nei giorni scorsi a “104 pm”. L’Italia e la Guardia di Finanza Esaminare il fenomeno del “aumento selvaggio dei prezzi del carburante”. Italia.

I prezzi della benzina sono alle stelle in Italia

Per fare qualche esempio, il prezzo Benzina Sull’autostrada tra Roma Y Milano venire da 2.392 al litro E 2.479 Euro diesel. E sono aumentati anche nelle isole, dove i prezzi sono saliti 2.239 euro Il Benzina o il 2.349 Euro Diesel.

“I prezzi dei carburanti sembrano fuori controllo, e dopo la moratoria sulla riduzione delle accise (dal 1° gennaio) stiamo assistendo a un forte rialzo dei listini alle pompe sul territorio, la cui entità non è giustificata. prezzi del petrolio”, ha detto. Carlo RienziPresidente Codecons. “Per questo abbiamo sporto denuncia alle 104 Procure della Repubblica e Guardia di Finanza di tutta Italia, chiedendo loro di indagare su eventuali speculazioni o aumenti ingiustificati dei prezzi di benzina e gasolio”.

Nervi in ​​Spagna

e occhio, Codecons Avalala Mavaralama Kapararata. Assistente Sulla vicenda è intervenuto: “Prima dell’aumento delle accise, l’Italia era dodicesima in Europa per il gasolio e decima per la benzina. Se si considerano solo le tasse, l’Italia è al primo posto nella tassazione del gasolio, con ben 0,958 euro per ogni litro di gasolio. Attualmente il nostro Paese è al terzo posto nell’Unione Europea per il prezzo più alto del gasolio, con una media di 1.891 euro al litro, accanto a Svezia e Finlandia, mentre siamo quarti nel caso della benzina (1.827 euro al litro)”.

Come dicevamo, questa situazione crea molti nervi negli altri paesi e in Spagna, dove molti si chiedono se questa scena verrà riprodotta anche nel nostro paese.