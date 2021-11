I prezzi dell’elettricità sono aumentati del 28% lunedì a € 167,67/MWh di EFE

I prezzi del mercato all’ingrosso incidono direttamente sulla tariffa regolamentata, o PVPC, che è servita da quasi 11 milioni di consumatori in Spagna e funge da riferimento per altri 17 milioni che contraggono la loro fornitura nel mercato libero.

Nei primi otto giorni del mese il prezzo medio sul mercato all’ingrosso è stato di 148,91, ovvero il 25% in meno rispetto al 200,06 di ottobre, il più caro della storia fino ad ora, e circa il 5% in meno rispetto al prezzo medio di settembre (156,15). ).

Tuttavia, il prezzo di oggi, che ha rotto per tre giorni consecutivi di ribasso, è ancora sotto i 200, prezzo che ha superato quasi il 70% delle giornate di ottobre e non è stato raggiunto a novembre.

