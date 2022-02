I prezzi di Bitcoin, Ethereum e Dogecoin di oggi 27 febbraio 2022

Nei mercati delle criptovalute, Bitcoin Il primo è scambiato oggi, domenica 27 febbraio, sotto la soglia dei 40mila dollari per unità, ed è rimasto relativamente stabile rispetto al livello del giorno precedente, ma risente di un calo nelle ultime ore.

I mercati stanno ancora anticipando lo sviluppo delle operazioni militari russe in Ucraina e la risposta di questo paese ex sovietico, che colpisce vari settori economici e finanziari del mondo, e il settore delle criptovalute non fa eccezione.

Prezzo Bitcoin il 27 febbraio 2022:

Bitcoin in USD: 39 mila 042.10

Bitcoin in Peso Messicano: 791 mila 954,04

Bitcoin in Peso Colombiano: 151 milioni 698 mila 419,30

Bitcoin in peso argentino: 4 milioni 147 mila 824,98

Bitcoin in Peso Cileno: 31 milioni 283 mila 956,30

Bitcoin in Euro: 34 mila 558,67

Prezzo di Ethereum il 27 febbraio 2022:

Ethereum in dollari americani: duemila 776,90

Ethereum in Peso Messicano: 56mila 307,66

Ethereum in Peso Colombiano: 10 milioni 785 mila 705,46

Ethereum in EUR: 2K 454,52

Prezzo Dogecoin il 27 febbraio 2022:

Dogecoin in USD: 0,13

Dogecoin Peso messicano: 2,55

Dogecoin Peso Colombiano: 488.13

Dogecoin in EUR: 0,11

Le persone che cercano di effettuare operazioni nel mercato delle criptovalute dovrebbero essere consapevoli dell’elevata volatilità che queste valute digitali registrano e questo fa parte delle loro caratteristiche intrinseche, quindi se sei interessato a effettuare una transazione, è meglio guardare come si comporta in tempo reale prima di fare le tue mosse.

